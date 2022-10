Vergiss Earbuds - wenn du ANC-Kopfhörer für wenig Geld brauchst, hol dir dieses Prime Day-Angebot von Bose

Amazons Prime Exklusive Angebote gehen in die zweite Runde - Prime Day 2, Tag 2, wenn du so willst - und bei der Fülle an Prime Day (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Angeboten ist es schwer, den Überblick zu behalten. Der Black Friday (Öffnet sich in einem neuen Tab) steht zwar vor der Tür, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn nach diesem Tag noch brauchen...

Bei so vielen Angeboten für Over Ear Kopfhörer und Ohrstöpsel (Öffnet sich in einem neuen Tab), die am malerischen Sandstrand des Prime Day angeschwemmt werden, fragst du dich, welches dein wertvolles Geld wert ist?

Erlaube mir, dir die Bose Noise Cancelling Headphones 700 vorzuschlagen (wie gut sie sind, erfährst du in unserem Testbericht (Öffnet sich in einem neuen Tab)), denn im Moment sind sie auf nur 174 Euro reduziert (Öffnet sich in einem neuen Tab), was bedeutet, dass du bis zu 30 % sparst!

Wer genau hinsieht, wird feststellen, dass es sich nicht um ein Sony-Produkt handelt - obwohl die brandneuen Fünf-Sterne-Kopfhörer WH-1000XM5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), die im Mai 2022 vorgestellt wurden, derzeit nur 339 Euro (Öffnet sich in einem neuen Tab) kosten und damit nur zwei der 16 besten Prime Day-Kopfhörer-Angebote sind, die es derzeit gibt.

Denn ich möchte höchste Ruhe und Gelassenheit in euer Leben bringen, und zwar in Form von hochwertigen Kopfhörern von den Leuten, die die aktive Geräuschunterdrückung erfunden haben: Bose.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Bose Noise Cancelling Headphones 700: 248,36 € 174,99 Euro bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Spare 30 Prozent Das sind fantastische und stylische Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für diesen Preis. Und der Preisnachlass ist großartig. Wir lieben sie: Sie sehen toll aus, sind bequem, klingen hervorragend und die Geräuschunterdrückung von Bose ist großartig.

Ich will ganz offen sein: Die 700er sind eine Kategorie für sich, wenn es um ANC geht - ich habe es gehört. Wenn du voll aufdrehst, fliegt das Dach weg und du lebst nur noch in deinem Kopf. Das ist schon etwas Besonderes.

Vielleicht liebst du ANC, aber du bist auf der Suche nach Ohrhörern aus dem Amazon Prime Exklusive Angebote-Event im Oktober? Das würde ich nicht tun. Wenn du wirklich fantastisches ANC willst, solltest du dir einen Over-Ear-Kopfhörer zulegen.

Die brillanten Bose Noise Cancelling Headphones 700 bieten eine hervorragende und hochgradig anpassbare Geräuschunterdrückung und eine großartige Audioqualität. Bisher konnten sie die Sony-Kopfhörer weder in Bezug auf die Akkulaufzeit noch auf den Preis übertreffen, aber jetzt sind sie ein wirklich verlockendes Angebot.

Kurz zur Geschichte: Die Bose Noise Cancelling Headphones 700 kamen am 30. Juni 2019 auf den Markt und waren für Bose eine Art Experiment. Die 700er kamen zwischen den Ausgaben der berühmten QuietComfort-Reihe auf den Markt und zeichneten sich durch ein kühnes neues Design und einen ausgeklügelteren Ansatz bei der Geräuschunterdrückung aus - und sind deshalb auch heute noch die Favoriten des TechRadar-Teams.

Der Ruf von Bose, einige der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung (Öffnet sich in einem neuen Tab) herzustellen, wurde hier gefestigt (wir dürfen nicht vergessen, dass das Unternehmen bereits in den 70er Jahren Pionierarbeit geleistet hat, um Piloten bei der Landung von Flugzeugen zu helfen), und deshalb nehmen sie einen Spitzenplatz in unserem Ratgeber für die besten kabellosen Kopfhörer (Öffnet sich in einem neuen Tab) ein.

Und obwohl die neueren Bose QuietComfort 45 (Öffnet sich in einem neuen Tab) bereits auf dem Markt sind, sind die 700er für mich in den meisten Bereichen immer noch besser als die QC 45. Wir sind begeistert, wie gut sich das Noise Cancelling über die App steuern lässt - seltsamerweise besser als beim QC45 - und wir bevorzugen das modernere Design.

Sie lassen sich nicht in den Kopfbügel einklappen - und ich glaube, das sollte dir auch egal sein. Diese Kopfhörer eignen sich für Flüge, für die Arbeit zu Hause oder immer dann, wenn du neben einer guten Audioqualität auch ein ausgezeichnetes ANC brauchst. Vergiss nicht, dass die neuen Sennheiser Momentum 4 Wireless (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Bowers & Wilkins PX8 ebenfalls nicht faltbar sind, und dass diese noch nicht in Amazons Prime Day-Spektakel im Oktober enthalten sind...

Mein Rat? Wenn bei dir zu Hause die Stille das Wichtigste ist, dann ist dieses Angebot genau das Richtige für dich.