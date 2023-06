YouTubes Videoübersetzung profitiert von KI-gestütztem Synchronisationstool

YouTube will seine Creator fortlaufend dabei unterstützen, ein internationales Publikum zu erreichen und vereinfacht dieses Bestreben nun entlang eines weiteren Updates immens.

Mit einem neuen KI-gesteuerten Synchronisationstool soll künftig die Übersetzung von Videoinhalten in andere Sprachen innerhalb kürzester Zeit geschehen sein – zweifelsfrei Musik in den Ohren jedes Content-Creators sowie -Konsumenten.

Auf der VidCon 2023 wurde die neue Funktion als einfache, schnelle und vor allem "kostenlose" Option zur Untertitelerstellung angeboten. So können Videos auch in einer Vielzahl von Sprachen, die vom Ersteller selbst nicht gesprochen werden, zur Verfügung stehen. Amjad Hanif, Vice President of Creator Products bei YouTube, verriet, dass das Tool hierbei auf AIoud als KI-Hilfe und Schlüsselelement dieser Lösung zurückgreift.

Alleskönner: Künstliche Intelligenz

Laut offizieller Website funktioniert das Übersetzungssystem hierbei zunächst auf Basis einer Transkription des Videoinhalts. Selbige wird dir als Ersteller im Anschluss zur Fehlerbereinigung, Wordumformulierungen und Textpassagenangleichung zur Verfügung gestellt.

Im Anschluss gelangt das Skript schließlich wieder zu AIoud, welches das Video daraufhin in die Sprach deiner Wahl übersetzt. Komplexe Aufgaben wie "Übersetzung, Timing und Sprachsynthese" werden ebenfalls von der KI übernommen. Allenfalls ein letzter Kontrollblick sei noch vonnöten, das Ergebnis dürfte aber auch ohne selbigen immens überzeugen!

Unausgeschöpftes Potenzial

Es ist aktuell nicht bekannt, wann genau das AIoud-Update erscheinen dürfte. YouTube arbeitet aber bereits daran, dass die KI über das aktuelle Potenzial hinweg entwickelt und erweitert wird. Im Moment kann AIoud aber lediglich Inhalte ins Spanische oder Portugiesische übersetzen. Verzagen solltest du aber noch längst nicht, denn YouTube und Google haben große Pläne und erwarten so, dass künftig Sprachen bis hin zu Hindi, Indonesisch und entsprechenden Dialekten unterstützt werden.

Weitere Pläne sind Funktionsoptimierungen rund um "Stimmerhaltung, bessere Gefühlsübertragung und sogar Lippenreanimation". Außerdem will YouTube Sicherheitsvorkehrungen integrieren, sodass einzig die entsprechenden Content Creator Zugang zur Inhaltssynchronisation und -übersetzung haben werden.

Gut zu wissen Bis Juni 2023 wurden bereits mehr als 10.000 Videos in über 70 Sprachen übersetzt.

Eine Testphase mit "Hunderten von [YouTube-]Creatorn" sei ebenfalls geplant. Weitere Nutzer werden in naher Zukunft gar noch an Bord geholt.

Wer jetzt schon am Early Access Programm teilnehmen möchte, kann sich entlang des offiziellen Google Docs Formulars registrieren. Willst du hingegen wissen, wie sich eine AIoud-Synchronisation anhören könnte, lohnt sich ein Blick den AMoeba Sisters-Kanal. Klick hier auf das Zahnrad-Symbol, gehe auf Audiospur und wähle im Anschluss "Spanisch". Die Roboterstimme, die du im Anschluss vernimmst, ist KI-generiert und damit ein Vorgeschmack auf alles, was uns zeitnah noch erwarten könnte ...

KI scheint inzwischen allgegenwärtig. Eine erfreuliche Nachricht ist es hierbei allerdings, dass laut aktueller Studie auch immer mehr Entwickler sich bereits mit den Möglichkeiten und Grenzen der Software-Lösungen rund um künstliche Intelligenz beschäftigen. Wo und wie selbige bei der Arbeit von KI profitieren, erfährst du im passenden Artikel dazu.