Mithilfe des X Elite will Snapdragon alsbald Intel den Rang ablaufen und deinen KI-fähigen Windows-PC mit XXL-Ausdauer antreiben

Intel, Apple, bitte macht einmal ein wenig Platz, denn hier kommt Qualcomm mit reichlich Ambitionen, den Laptop-Thron zu erobern. Konkret soll das mit dem Snapdragon X Elite, dem topaktuellen System-on-a-Chip (SoC) für Windows PC-Systeme geschehen – und das schon ab 2024!

Die Enthüllung des neuen SoC fand am Dienstag entlang der renommierten Snapdragon Summit in Hawaii statt. Das Herzstück des Neulings ist hierbei Qualcomms Oryon-CPU, die, zumindest laut Qualcomm, in einigen Benchmarks sogar schneller agiert als noch Apples M2 Max sowie Intels Core i9.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die von Qualcomm vorgelegten Werte auf die Single-Thread-Leistung und einen nicht näher erläuterten Benchmark-Test basieren ... lassen wir uns also vorerst bitte nicht blenden.

Doch auch die restlichen Versprechen von Qualcomm dürfen sich sehen lassen. Hierunter zählt nämlich auch die Aussage, dass der Snapdragon X Elite selbst bei Höchstleistung satte "70 Prozent weniger Energie" verbraucht als noch vergleichbare Chips der Konkurrenz es aktuell tun. Diese jüngste Vorstellung unterstreicht demnach, wie der Wettbewerb auf dem Markt für Laptop-Chips intensiver denn je werden könnte, da die Hersteller ehrgeizigere Technologien entwickeln, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.

Es bleibt zweifelsohne spannend zu sehen, wie sich der Snapdragon X Elite in der Praxis bewährt und ob er tatsächlich Intel und Apple Konkurrenz machen kann.

Qualcomm macht kühne Behauptungen im Hinblick auf den Snapdragon X Elite (Image credit: Future)

Doch die Faszination für den Snapdragon X Elite im Jahr 2024 (dem geplanten Lieferdatum) geht weit über seine beeindruckende Leistung und Energieeffizienz hinaus: Qualcomm präsentiert diesen Chip nämlich obendrein auch als ein regelrechtes KI-Wunder, das mit seinen erstaunlichen 75 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPs) in der Lage ist, KI-Modelle mit beeindruckenden 13 Milliarden Parametern direkt auf dem Gerät auszuführen.

Die Oryon-CPU, unterstützt von einer Hexagon Neural Processing Unit (NPU) und Qualcomms leistungsstarker Adreno-GPU, kann beeindruckende 4,6 Teraflops an Leistung erbringen, was die Grafikfähigkeiten für einen SoC-Chip auf ein neues Level hebt.

Zusätzlich verspricht Qualcomm eine bemerkenswerte "tagelange" Akkulaufzeit, die wahrscheinlich durch das energieeffiziente 4nm-Fertigungsverfahren des Chips ermöglicht wird.

Interessant ist jedoch, dass einige Branchenbeobachter vielleicht darüber staunen werden, dass Qualcomm sich für das 4nm-Verfahren entschieden hat, anstatt das noch energieeffizientere 3nm-Verfahren zu nutzen.

Die Systeme, die im kommenden Jahr mit dem Snapdragon X Elite ausgeliefert werden, versprechen aber in jedem Fall schon einmal, leistungsstarke und hochmoderne Spezifikationen zu bieten. Im Bereich Fotografie werden sie Kameras mit bis zu 64-Megapixel-Sensoren und die Möglichkeit zur Aufnahme von 4K-Videos unterstützen. Darüber hinaus werden sie nahtlos mit den Windows Studio-Funktionen von Microsoft zusammenarbeiten, was Funktionen wie Porträtunschärfe und Eye Tracking einschließt. Diese Systeme werden außerdem native Unterstützung für 5G, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 bieten, um die Anforderungen der modernen, vernetzten Welt zu erfüllen. Ein wahrer Alleskönner also? Qualcomm scheint aktuell einiges zumindest einiges zutraubar!

(Image credit: Qualcomm)

Doch noch müssen wir uns ja auf den Release der Snapdragon X Elite-Systeme gedulden ..., oder? Na ja, größtenteils mag das stimmen. Ein Modell, welches mit dem neuen, leistungsstarken Chip ausgestattet sein wird, macht aber schon einmal als Teaser das Segment unsicher: der Microsoft Surface Laptop!

Während der Präsentation betrat Microsoft-CEO Satya Nadella die Bühne und stellte die nativen KI-Fähigkeiten des neuen Prozessors erstmals auf der Windows-Plattform vor: "Das herausragende Erlebnis für uns wird Copilot sein ... Copilot wird zum Start-Button."

Das Herzstück des Snapdragon X Elite SoC von Qualcomm ist die Oryon CPU. (Image credit: Future)

Qualcomm hat aber scheinbar noch größere Pläne für den Snapdragon X Elite und verspricht, dass er oder eine Version von ihm seinen Weg künftig auch in Autos und AR/VR-Anwendungen finden wird.

Wir haben einen Qualcomm-Vertreter infolgedessen prompt gefragt, ob der Snapdragon X Elite nicht auch in Tablets oder aber Chromebooks eingesetzt werden könnte. Eben jener Vertreter versicherte uns allerdings, dass es sich hierbei um ein "Snapdragon-Produkt für Windows-Laptops handelt, die die Oryon-CPU verwenden. Oryon-CPUs können jedoch in zukünftigen Produkten auch mit anderen Formfaktoren verwendet werden."

Und mit so einem Paukenschlag mag es kaum mehr wie Zufall erscheinen, dass Qualcomm das Spotlight im Oktober sogar noch einmal von Apple stibitzt, die indessen ja für den 30. (bzw. 31.) Oktober ihr ganz eigenes Mac-Event angekündigt haben. Hoffen wir nur, dass die Damen und Herren in Cupertino ihre Arbeit nicht schleifen gelassen haben ... denn nachdem Qualcomm vorgelegt hat, ist es nun an Apple, die passende Antwort zu finden und sich auch längerfristig im Laptop-Segment die Position auf dem Thron zu sichern.