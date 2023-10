Der zweite Frühling: Google haucht alten Chromebooks mit ChromeOS Flex neues Leben ein

Auch wenn dein Chromebook schon etwas älter ist, solltest du es noch längst nicht aus dem Fenster werfen. Zumindest nicht, wenn wir den neuesten Hinweisen vertrauen wollen, die davon reden machen, dass Google die Verfügbarkeit von ChromeOS Flex auf weitere, ältere Laptopmodelle ausweiten wird.

Entsprechende Infos stammen von der Tech-News-Website Chrome Unboxed, die erst kürzlich in Googles Chromium-Repositories auf Hinweise für ein "Flexor"-Projekt gestoßen ist. Bei näherer Betrachtung entdeckte man schließlich einen Code, der die Installation für dreizehn Partitionen von ChromeOS beschreibt. Konkret glaubt man im Zuge dessen, dass es sich um ChromeOS Flex handelt, weil die Dateigröße satte 10 GB umfasst, was darauf deuten mag, dass es sich eben "nicht nur um eine kleine Ergänzung" handelt, sondern ein komplettes Betriebssystem.

Es gibt sogar eine Notiz im Repository, die besagt, dass die Installation des Skripts "eine dreizehnte Partition auf der Festplatte einfügt". Wenn die Installation beginnt, erscheint laut Android Central die Meldung "Start flex-ing" auf dem Bildschirm – recht eindeutig, wenn du mich fragst ...

Deswegen ist ChromeOS Flex so bedeutsam

Womöglich fragst du dich jetzt: Und was genau soll ChromeOS Flex überhaupt sein?

Kurz: Es ist eine Cloud-basierte, leichtgewichtige Version von ChromeOS, die alte PCs und Macs in eine Art Chromebook verwandeln kann. Eben jenes System kann auf Wunsch hin auf Desktop-Computern oder auch Laptops eingesetzt werden. Primär ist es dafür gedacht, veraltete Hardware wieder in ein performantes Gerät zu verwandeln, aber im Prinzip kann ein jedes Modell am Programm teilnehmen. Einzig die Registrierung auf der Google-Website ist hierfür vonnöten.

Eine Anleitung diesbezüglich ist ebenfalls online verfügbar. Das Einzige, was neben einem alten Computer benötigt wird, ist ein USB-Laufwerk mit genügend Speicherplatz für eine bootfähige Version von Flex. Auf Chromebooks selbst kann (oder viel eher konnte) das Flex-System bisher jedoch nicht ausgeführt werden. Eben das soll sich aber scheinbar in naher Zukunft ändern. Endlich könnte der angestaubte Laptop aus den früheren 2010er Jahren also wieder frisches Leben eingehaucht bekommen.

Noch ist allerdings schwer zu sagen, wann genau das Update erscheinen wird. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung arbeiten Google-Programmierer erst seit etwa einer Woche am Flexor-Projekt.

Witzigerweise hat eines der Teammitglieder eine Nachricht im Repository hinterlassen, in der es heißt: "doing the final install, keep fingers crossed". Wie Chrome Unboxed hervorhebt, befindet sich aber eben alles noch in einem "sehr frühen Prozess".

Langzeit-Support ist gern gesehen

Das Update kommt obendrein zu einem interessanten Zeitpunkt, wo Google sich doch bereits in den letzten paar Wochen recht eindeutig in Richtung Langlebigkeit und Reparierbarkeit der hauseigenen Geräte positioniert hat. Wir haben diesbezüglich auch erst vom Sieben-Jahre-Support der Pixel 8-Smartphones geschwärmt. Und es ist natürlich großartig zu sehen, dass sich eine solche Einstellung zur Technik nun auch auf das Laptop-Segment ausweiten könnte.

Womöglich ist es aber eben auch zu gewissen Teilen die Reaktion auf Nutzerkritik, die dem Unternehmen jüngst vorwarfen, viele (ältere) Chromebook-Modelle im Stich zu lassen und eben jene somit anfälliger für Cyberangriffe zu machen. Seither scheint Google jedoch wieder auf dem rechten Kurs zu sein, versprach indessen sogar Software-Updates für Chromebooks im Zeitraum von satten 10 Jahren nach Produkteinführung.

Wenn das Flexor-Projekt verwirklicht wird, müssen sich die Benutzer fortan also kaum mehr Sorgen über ungleiche Unterstützung machen. Du könntest dir somit gar ein ultimativ günstiges Angebot für ältere Einsteigerchromebooks sichern, Flex installieren und dich fortan noch immer darauf verlassen, dass deine persönlichen Daten bestens geschützt sind. Die Frage ist nur, ob Flex Chromebooks ebenfalls die 10 Jahre voller Upgrades und Updates erhalten werden. Aber ehrlich gesagt? Wir haben diesbezüglich noch absolut keinen Schimmer ... wie gesagt ist es noch ein frühes Stadium für das Chromebook-Flex-Projekt.

Auf den Geschmack gekommen und jetzt kurz davor, dir endlich ein Chromebook für Arbeit, Uni, Schule oder Freizeit zu sichern? Dann schau dich mal in unserer Bestenliste um, sodass du garantiert die ideale Wahl treffen wirst!