Nvidias RTX 3060 stößt bisherigen Spitzenreiter der Steam-GPU-Topliste vom Thron

Die RTX 3060-Grafikkarte von Nvidia hat einen großen Sprung gemacht und steht laut der aktuellsten Hardware-Umfrage von Valve indessen an der Spitze der GPU-Liste, die auf Steam publik gemacht wurde.

Die Umfragedaten für September zeigen, dass die RTX 3060 von 4,87 Prozent im Vormonat (wo sie noch hinter der GTX 1650 lag) nun auf bärenstarke 6,27 Prozent geklettert ist. Die 1650 hingegen fiel leicht ab und weist hingegen "nur noch" 4,78 Prozent im Ranking auf. Der Anstieg von 1,4 Prozent ist überaus beeindruckend, vor allem, wo er doch in nur einem Monat vonstattenging – einen Zuwachs, den man bei leicht betagteren Karten so nur selten zu Gesicht bekommt ...

Allerdings ist die Steam-Hardware-Umfrage stets mit Vorsicht zu genießen. Immerhin ändert sich stets die Auswahl an PC-Systemen, die in der Aufschlüsselung berücksichtigt wird – womöglich also auch nur eine günstige Stichprobe?

Sowas wäre jedenfalls nicht das erste Mal. Du weißt nicht, wovon ich rede? Dann lass uns das mal genauer unter die Lupe nehmen!

Ein Fall von verzerrten Ergebnissen? Womöglich ... schon wieder

In der Vergangenheit hatten wir bei der Steam-Umfrage bereits einige Male bemerkt, dass ein signifikanter Anstieg von chinesischen PCs die Ergebnisse stark verfälscht hat. Dies war durch einen deutlichen Anstieg der Verwendung von vereinfachtem Chinesisch ersichtlich, während sich bei der Betrachtung der englischen Nutzung ein ähnlicher Effekt in die entgegengesetzte Richtung zeigte.

Ein solcher Fall trat bereits auf, als es um die RTX 3060 ging: Der Anteil dieser GPU auf Steam stieg fast auf 10 Prozent an(!), bevor er im folgenden Monat wieder auf ein normales Niveau zurückkehrte. In diesem Fall war der Anstieg mit einer massiven Zunahme eben jener PC-Systeme aus Fernost zusammenhängend.

Wie sieht es dieses Mal aus? Der Prozentsatz der PCs, die vereinfachtes Chinesisch verwenden, ist zwar leicht gestiegen (um etwas mehr als 5 Prozentpunkte), aber dieser im Vergleich zu früheren Verschiebungen durchaus vernachlässigbar – ganz anders noch als bei diesem einen Mal, wo es einen 25-prozentigen Anstieg gab und plötzlich noch mehr Nutzer Windows 11 nutzten ...

Der aktuelle Anstieg dürfte nicht so eine umfassende Wirkung haben, könnte aber natürlich dennoch in den Beliebtheitszuwachs der RTX 3060 mit einfließen. Vielleicht ist die RTX 3060 aber auch einfach nur eine verdammt gute Budgetkarte von Team Grün und endlich in noch mehr PC-Systemen verbaut, die sich zunehmend von den Vorgängern oder der Konkurrenz wegbewegt haben.

Mehr wissen wir sicher erst mit den Zahlen aus dem Oktober, für den Moment lässt sich aber immerhin schon einmal festhalten, dass Nvidia-Karten sich auch weiterhin immenser Beliebtheit bei der Steam-Community erfreuen – egal, ob nun GTX 1650 oder doch RTX 3060 ... Und so sind die ersten 11 Platzierungen für Nvidia reserviert, während der erste AMD-Konkurrent auf Platz 12 auftaucht (als iGPU wohlgemerkt) und die erste Desktop-Karte (die grandiose RX 580) auf Platz 26 versauert – Da ist für Team Rot noch Nachholbedarf!

Via Tom’s Hardware