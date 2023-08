Nvidia leistet Vorarbeit mit DLSS 3.5, neuem Spiele-Support und ... einem neuen Half-Life?

Sommerliche Neuigkeiten aus dem Gaming-Universum! – Nvidia hat soeben den Vorhang gelüftet und eine neue Ausbaustufe seiner kraftvollen Skalierungstechnologie DLSS enthüllt.

Doch lass die Champagnerkorken noch kurz im Flaschenhals verweilen, denn es handelt sich hierbei nicht um eine vollends ausgereifte Version von DLSS 4. Viel mehr ist es ein Zwischenschritt, der treffend mit DLSS 3.5 betitelt wurde – eine clevere Weiterentwicklung, maßgeschneidert für das Raytracing-Vergnügen, aber eben (noch) keine Revolution. Dennoch hat das Update mit "Ray Reconstruction" aber ein bemerkenswertes Schmankerl im Gepäck und präsentiert somit anschauliche Verbesserungen der Bildqualität!

Zwar kein riesiger Sprung, noch immer aber ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nächste Generation des Gamings. Die volle Dröhnung Next-Gen-Features gibt es vermutlich zwar erst mit der RTX-5000er-Generation, für den Moment ist das Update aber wohl das beste, was wir uns von DLSS erhoffen dürfen.

Ray Reconstruction, Rauschunterdrückung durch künstlich generierte Pixel – das klingt schon noch wahrer Kunst, was die KI hier zaubert. Das Resultat? Gestochen scharfe Bilder und ungeahnter Detailreichtum ... und das alles, ohne deiner Grafikkarte zu sehr an die Substanz gehen zu wollen!

Raytracing ist wohl eine der umfassendsten und besten Neuerungen der letzten Spielejahre. Und auch wenn vor allem die RTX-2000er- wie auch -3000er-Generation noch stark mit dem Kompromiss aus Performance und Grafikpracht zu ringen hatte, so ist doch spätestens seit DLSS 3 ein zufriedenstellender Kompromiss und wahrer Gamechanger für viele Titel wie Cyberpunk 2077 zur Verfügung stehend – und für uns in dieser Form auch nicht mehr wegzudenken.

Und auch wenn DLSS 3.5 nicht die große Revolution ist, wird es die kommenden Monate doch deutlich freudvoller für alle Gamer und Nvidia-Fans gestalten. Allein bei der Support-Liste, die neben Cyberpunk 2077 und dem Klassiker Portal nun auch Alan Wake 2 beinhaltet, sind wir gespannt auf die neuen Zaubereien, die Nvidia mit seiner aktuellen Technologie so aus dem Hut zaubern wird – und wie wir Team Grün kennen, so wird eben diese Liste der unterstützten Titel in naher Zukunft nur noch weiter wachsen!

DLSS 3.5 und Half-Life 3 ... sorry ... 2.5

Nun aber zur Hauptschlagzeile: Ja, tatsächlich ist ein neues Half-Life-Spiel in der Mache! – zumindest so halb.

Nein, es ist nicht das bereits seit Jahren antizipierte Half-Life 3. Es ist viel mehr ein Remaster des geliebten zweiten Teils. Mithilfe von Nvidias RTX Remix-Software soll das Meisterwerk nämlich einmal mehr neu aufgelegt werden und seine überarbeitete Fassung auf Karten wie der RTX 4090 zur Schau stellen.

Nvidia RTX Remix? Da klingelt doch was ... ganz richtig, ähnliches hat Team Grün einst auch mit The Elder Scrolls: Morrowind angekündigt, umgesetzt und dem Bethesda-Kultklassiker so vor nicht allzu langer Zeit frisches Leben eingehaucht. Und auch wenn sich spielerisch nicht viel getan hat, waren die neuen Effekte doch allemal einen wiederkehrenden Besuch in der gigantischen Welt von Morrowind wert!

Entsprechend hoffnungsvoll bin ich nun auch im Bezug auf das neue (?) Half-Life-Projekt, Half-Life 2 RTX: Ein RTX Remix-Projekt (schrecklicher Name übrigens), welches ein fast zwei Dekaden altes Spiel wieder aufleben lassen soll. Vor allem für all diejenigen, die noch zu jung sind, um den Klassiker damals genossen zu haben und ihn inzwischen auch nicht mehr nachholen wollen, könnte das die ideale Gelegenheit sein, den Zauber von einst in seinen Ansätzen nachzuvollziehen.

Die Remix-Version wird übrigens von der Half-Life-Community selbst entwickelt, weswegen ich mir hier keine Gedanken mache, dass wir genau das bekommen, was die Fans sich wünschen dürften. Und obwohl noch kein offizielles Releasedatum bekannt ist, hat Half-Life 2 RTX doch bereits einen schicken Trailer auf YouTube wie auch eine offizielle Homepage zu bieten.

Wirf also zum Abschluss doch gern noch einmal einen gemeinsamen Blick mit uns auf das kommende Spektakel und schau regelmäßig vorbei, um nichts zum neuen, alten Half-Life zu verpassen!