AMD könnte sich alsbald fast nur noch auf das Mittelklassesegment des GPU-Marktes konzentrieren

Wenn man den Markt für Grafikkarten einmal näher betrachtet, wird selbst jedem noch so flüchtigen Beobachter klar, dass AMD sich inzwischen im absoluten High-End-Segment Nvidia weitgehend geschlagen geben muss.

Die RTX 4090 ist wohl die beste GPU, die der Markt aktuell im Gepäck hat und laut Steam Hardware Survey dominiert eben diese Karte aktuell noch immer den PC-Gaming-Markt.

Grund genug für AMD, das Handtuch zu werfen? So würde ich es noch längst nicht betiteln. Allerdings lassen zumindest die neuesten Leaks darauf schließen, dass es in Zukunft wohl kaum mehr eine High-End-Radeon-Karte geben wird, wo sich der Fokus doch noch weiter in Richtung Mittelklasse verschieben dürfte.

Navi4 lineup will not have any high-end GPUsThink of it like RDNA1 or Polaris generation.August 4, 2023 See more

Mehrere Leaker haben bereits behauptet, dass AMD die Produktion der Navi 41- wie auch 42-GPUs eingestellt hat und sich stattdessen auf die weniger leistungsstarken Navi 43 und 44 konzentrieren dürfte.

Der prominente GPU-Leaker @Kepler_L2 erklärte gar auf X/Twitter (siehe oberhalb), dass die "Navi4-Reihe keine High-End-GPUs mehr haben wird", während @All_The_Watts daraufhin kommentierte, dass wohl "nur Navi 43 und Navi 44 überleben".

Was heißt das nun für die Zukunft von Team Rot? Zunächst einmal ist mit dieser –bisher nicht offiziell bestätigten – Info davon auszugehen, dass wir weder eine RX 8800 noch die RX 8900 zu Gesicht bekommen werden – auch nicht in einer "XT"- oder gar "XTX"-Form. Vermutlich wird das neue Flaggschiff von AMD demnach einfach die nächste erwartbare GPU der Nachfolgereihe, die Radeon RX 8700 XT (mit diesem oder einer Variation dieses Namens), die daraufhin wieder im mittleren Preissegment angesiedelt sein dürfte.

Warum schraubt AMD nun scheinbar doch die eigenen Ambitionen zurück?

Auch wenn es naheliegend wirken mag, sollte man diesen Schritt nicht direkt mit einer Niederlage für Team Rot gleichsetzen. Ich glaube kaum, dass sich AMD bei dem bisher gezeigten Kampfgeist schlussendlich so einfach gegen Moloch Nvidia geschlagen geben mag. Viel eher gehe ich davon aus, dass es andere Schlüsselfaktoren gibt, die hier eine große Rolle spielen.

Wie auch Bits And Chips berichtet haben, plant AMD, die RX 8000-Produktion mit Chiphersteller TSMC zugunsten der Herstellung von Allzweck-GPUs wie auch FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) vorerst zurückzufahren – zwei Arten von Komponenten, die häufig auch im KI-Sektor für Training und Entwicklung Anwendung finden.

AMD will sacrifice next Radeon gaming GPUs (RX8000) output at TSMC in order to pump up FPGA and GPGPU production.September 8, 2023 See more

Will AMD nun also ebenfalls im KI-Sektor mitmischen? Gut möglich! Immerhin gab es bereits Gerüchte, dass der jüngste KI-Boom zu weiteren GPU-Knappheiten in Zukunft führen könnte – Das Dilemma beginnt also womöglich von vorn. Und während durch die allgegenwärtige Übermacht ChatGPT bereits Team Grün ordentlich profitieren konnte – mutmaßlicher Verdienst von 10 Milliarden US-Dollar in nur drei Monaten – will AMD sich hier sicher ebenfalls ein Stück vom großen Kuchen stibitzen.

In jedem Fall kein unkluger Schachzug, vor allem weil man im High-End-Rennen (der Gaming-GPUs) in der letzten Runde das Nachsehen hatte, im Mittelklasse-Segment aber in jederlei Hinsicht bestens aufgestellt ist. Und wenn AMD sich fortan parallel hierzu auch im KI-Sektor ein Standbein aufbauen will, dürfte es ratsam sein, sich weiter auf so grandiose Karten wie die RX 7600 zu konzentrieren, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Spielerschaft bieten – und folgerichtig auch entsprechend beliebt sind.

Sollte AMD sich also auch langfristig mit ihren tollen Budget-Karten im Rennen halten können, spricht nicht viel gegen eine leichte Neuausrichtung, die Nvidia das High-End-Feld überlässt, nur um in anderen Sektoren noch gefährlicher zuzuschlagen.