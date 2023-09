Präsentationen auf einem neuen Level: Logitechs Reach-Webcam hebt das Niveau für Videotelefonate mal eben an

Logitech hat neue Optionen für Berufstätige im Gepäck, die entlang ihrer Arbeit in aller Regelmäßigkeit im Videocall sitzen oder Aufzeichnungen anfertigen und liefert wohl eine der besten wie auch flexibelsten Webkameras aller Zeiten in Form der Reach.

Richtig gelesen, das neue Schmuckstück hört auf den Namen Logitech Reach – und hier ist der Name Programm! Im Klartext heißt das, dass die neue Logitech-Webcam durch einen beweglichen Arm weitgehend nach Belieben justierbar ist und so mehr Freiheiten bei der Aufzeichnung gewährt als die allermeisten Alternativen. Der Arm kann hierbei noch oben, unten, vorn oder hinten bewegt werden – alles via Knopfdruck am Gelenk. Und er lässt sich sogar um 360 Grad zur Seite schwenken, um einzigartige Winkel zu gewährleisten!

Die zugehörige Bodenplatte gibt es hierbei in gleich zwei Ausführungen: als typischen flachen Ständer zum Aufstellen auf dem Schreibtisch oder eben als Klemmhalterung (für den Fall, dass nicht viel Platz vorhanden ist). Wenn du im Anschluss mit deiner Aufzeichnung fertig bist, kannst du ganz einfach die Reach in der Mitte zusammenklappen und einfach wie kompakt verstauen – Hierfür zwei fette Daumen nach oben!

Ja, der Gelenkarm ist schon eine coole Sache ... der eigentliche Star der Show ist und bleibt aber natürlich die Kamera selbst. Wir haben sie schon einmal betrachten können und wissen daher, dass es sich um die Logitech StreamCam handelt, eine Webcam, die uns damals wie heute äußerst gut gefallen hat. Warum? Na, weil sie zu einem fairen Preis in der Lage ist, Videos in Full-HD-Auflösung (1080p) mit flotten 60 Bildern die Sekunde zu streamen und Fotos in ähnlich solider Qualität aufnimmt. Zeitgleich nimmt sie Kleinigkeiten in der Ferne deines Zimmers mit dem gleichen grandiosen Detailgrad auf, wie auch nahestehende Objekte, die nur wenige Zentimeter von der Linse entfernt sind.

Weiterhin hat die Webcam ihr eigenes Scharnier und ist somit nach Wunsch horizontal oder aber vertikal schwenkbar, indem man den Ringgriff am Gehäuse entsprechend dreht. Bemerkenswert sind schlussendlich aber auch Funktionen wie der intelligente Autofokus, der relevante Objekte im kristallklar im Fokus behält.

Ja, sicher alles keine Weltneuheit, für mich aber allemal ein solides Gesamtpaket, was gerade in Kombination mit dem neuen Schwenkarm nun so richtig brillieren darf!

Verfügbarkeit

Das Einführungsdatum der Logitech Reach ist leider jedoch noch nicht bekannt. Engadget behauptet allerdings, auf der offiziellen Produktseite bereits eine Umfrage entdeckt zu haben, die besagt, dass der "Preispunkt für Early Adopters" wohl bei etwa 300 bis 400 US-Dollar liegen wird. Das wäre ein großer Wermutstropfen, wo doch die StreamCam allein gerade einmal für 159 Euro zur Kasse bittet und derzeit sogar schon meist für einige Euro unterhalb der UVP zu erhaschen ist ...

Allerdings wird es wohl die einzige Option (zumindest vorerst) sein, um in den Genuss des neuen Schwenkarms zu kommen. Ein Logitech-Vertreter gestand zumindest gegenüber TheVerge, dass das Unternehmen zwar in Erwägung gezogen hatte, die Halterung auch separat zu verkaufen, sich aber schlussendlich dagegen entschied, weil "die Befragten in der Marktforschung" viel eher am kompletten Paket interessiert waren ... Über Geschmack und Ahnung lässt sich ja aber bekanntlich streiten.

Wir haben Logitech jedenfalls um weitere Infos rund um Preis und Release der Reach gebeten und werden diesen Artikel wohl zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aktualisieren.