Von Profis bestätigt: Dieses Feature des iPhone 15 Pro scheint so gut wie garantiert!

Wenn die iPhone-15-Serie in wenigen Stunden vorgestellt wird, dürfte es wohl kaum mehr neue Infos geben, wo doch schon das allermeiste an Details im Vorfeld geleakt wurde. Eine der bisher wohl gehyptesten Funktionen scheint nun aber nicht nur gerüchteweise zu kursieren, sondern schon nahezu in Stein gemeißelt zu sein!

Hierbei handelt es sich um die neue Action-Taste, die von Hüllenhersteller Spigen thematisiert wurde. Konkret hat GSMArena hierbei via X/Twitter ein Bild geteilt, dass die Seite eines mit einer Hülle verzierten iPhones offenbart. Und hierbei wird ganz deutlich eine neuartige Taste in den Fokus gesetzt, die sonst normalerweise für den Stummschalter bei den aktuellen Modellen reserviert war.

Als auf Nachfragen auch noch geantwortet wurde, dass es "etwas anderes" ist als der uns bekannte Stummschalter, schien die Situation für mich glasklar: Die neue Aktionstaste ist fest im Programm!

Die neue Taste wird voraussichtlich eine ganze Palette von Konfigurationsoptionen bereitstellen und so beispielsweise die Verknüpfung mit bestimmten Apps oder Funktion gewähren – ganz ähnlich wie die Aktionstaste der Apple Watch Ultra also!

Laut einem Leak zur Action-Taste soll selbige sogar in der Lage sein, die Kamera zu starten, die Taschenlampenfunktion zu de-/aktivieren, dein Telefon auf Wunsch stummzuschalten, eine Übersetzungs-App zu starten, die Lupe zu öffnen, das Sprachmemo- oder Fokus-Feature zu aktivieren und zwischen Barrierefreiheitsoptionen umzuschalten oder aber eine Verknüpfung zu zahlreichen Shortcut-Apps auszuführen.

Der Elite vorbehalten

Die neue Aktionstaste wurde bereits mehrmalig erwähnt, weswegen es inzwischen kaum noch Zweifel daran geben könnte, dass wir sie wirklich im Laufe des Tages noch in all ihrer Pracht bestaunen dürfen. Als führender Hüllenhersteller verfügt Spigen sicher auch im Vorfeld schon über genügend Insiderinformationen, weswegen wir uns fest deren Kompetenz und damit auch die Existenz der Funktion verlassen.

Fest anzunehmen ist allerdings auch, dass diese Funktion (wie viele weitere auch) einmal mehr exklusiv der Pro-Serie und damit lediglich dem iPhone 15 Pro sowie iPhone 15 Pro Max zur Verfügung gestellt werden. Mit einem "Standard-iPhone" werden wir uns also fürs Erste wohl oder übel weiter mit dem Stummschalter begnügen müssen.

Du willst nichts vom Spektakel verpassen? Dann schau heute Abend gegen 19 Uhr (MESZ) unbedingt noch einmal bei diesem Artikel oder direkt auf der Apple-Homepage vorbei, wo das große September-Event doch zu dieser Zeit an den Start geht.

Wir werden in jedem Fall direkt von Beginn an dabei sein und dir kurz darauf alles Wissenswerte zum Event und auch den Produktneuheiten präsentieren!