Black Friday Gaming Peripherie Angebote 2022: Die besten Deals für Maus, Tastatur und Headset

Wir haben dir in Anbetracht der laufenden Black Week (Öffnet sich in einem neuen Tab) bereits so einige Übersichten zu den besten Laptop-Deals (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie grandiosen Rabatten bei Monitoren (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder Konsolen wie der PlayStation 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) präsentiert.

Um das Angebotsspektakel jedoch in seiner Gesamtheit zu erfassen, müssen wir natürlich auch über die passende Peripherie für dein PC-Setup reden. Entsprechend haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dir die Highlights im Bereich der Gaming-Headsets, -Mäuse und -Tastaturen zusammenzutragen.

Diese runden nicht nur dein PC-Setup vernünftig ab, sondern sind auch durchaus in der Lage als Alltags- und Arbeitsbegleitung erstklassige Dienste zu offerieren. Und einige der Headset-Empfehlungen sind sogar zusätzlich (oder gar primär) für den Konsolen-Gebrauch konzipiert.

Am meisten profitierst du aber natürlich am PC von der Peripherie. Blitzschnelle Reaktionen können infolgedessen perfekt mit Maus und Tastatur umgesetzt werden, während du deinen Mitspielern durch das hervorragende Audio-Feedback der Kopfhörer immerzu einen (oder zwei) Schritte voraus bist.

Wir sind uns sicher: Einmal gewappnet mit einigen dieser Vertreter, bist du bestens ausgestattet für all das, was dich dieses und auch die nächsten Jahre noch an Gaming-Highlights erwarten wird!

Die besten Black Friday 2022-Deals für Gaming-Peripherie

Genuss für die Ohren: Die besten Angebote für Gaming-Headsets

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Corsair HS80 RGB USB Premium Gaming-Headset (Dolby Audio 7.1 Surround Sound) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit diesem kabellosen Headset ist dir größter Gaming-Komfort garantiert. Memory-Schaumstoff und ein schwebender Bügel sorgen für Bequemlichkeit, während Dolby Atmos-Unterstützung geniale Raumklänge garantiert. Mit einer Akkulaufzeit von 20 Stunden sind sie außerdem recht langlebig und überzeugen durch weite Signalreichweite und eine niedrige Latenz über alle Strecken. Mit einem Rabatt von 29 Prozent ordentlich reduziert und wahlweise im stylischen Schwarz oder Weiß erhältlich!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) HyperX Cloud II Wireless Gaming-Headset (Öffnet sich in einem neuen Tab) HyperX beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung von erstklassigen Kopfhörern und kann auch mit dem Cloud II Wireless punkten. Die Bequemlichkeit der Ohrmuschel ist womöglich Geschmacksache, jenseits hiervon kann das Headset jedoch mit gutem Sound, breiter Kompatibilität für PC und Konsolensysteme sowie 30 Stunden Akkulaufzeit punkten. Fast um die Hälfte reduziert und damit ein guter Schnapper!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony INZONE H9 Noise Cancelling Wireless Gaming Headset (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die INZONE-Reihe wurde dieses Jahr gleich mit drei Vertretern verstärkt. Der womöglich spannendste war aber der H9-Ableger. Optisch macht dieser definitiv etwas her (gerade neben deiner PlayStation oder einem weißen Setup), kann aber auch durch innere Werte begeistern. Neben Noise Cancelling-Optionen erwartet dich eine üppige Akkulaufzeit von 32 Stunden, simultaner 2,4 GHz und Bluetooth-Support sowie eine Schnelladeoption, die dich in Windeseile wieder ins Spiel wirft, sollte dir doch einmal der Saft ausgehen. Mit 27 Prozent Rabatt so kurz nach Release ein echt guter Black Friday-Deal!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) SteelSeries Arctis 7 Wireless Gaming-Headset (für PC sowie PlayStation-Konsolen) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Zurecht wurde das Arctis 7 im Jahr 2020 von unseren Kollegen der PC Gamer zum Headset des Jahres gewählt. Überzeugt haben hier vor allem die schicke 2,4 GHz-Lösung für Allzeit synchronen Sound, eine lange Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und das ClearCast-Mikrofon, welches hervorragende Tonwiedergabe für Teamabsprachen gewährleistet. Zusammen mit dem immersiven WSSA erwartet dich Hörkomfort der allerhöchsten Güte! Persönliche Empfehlung, die zusammen mit 39 Prozent Nachlass auch dich überzeugen wird!

Lass auf deine Reaktionen, Taten folgen: Die besten Deals für Gaming-Mäuse zum Black Friday

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Asus ROG Keris Wireless Gaming-Maus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die Keris Wireless ist ein echtes Highlight des diesjährigen Black Friday. Für wenige Euro bekommst du hier eine hervorragende, kabellose Option, die mit 16000 DPI, programmierbaren Tasten und einer schicken Beleuchtung zu überzeugen weiß. Für preisbewusste Gamer eine erstklassige Wahl! Derzeit bei Otto um gut zwei Drittel rabattiert!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Logitech G502 Hero Gaming-Maus (Special Edition) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die G502 Hero ist eine High-Performance Maus, die höchste Präzision ermöglicht und sich damit perfekt für Strategie-Titel, MOBAs oder Ego-Shooter eignet. Neben schicker Beleuchtung und einem spannenden Design warten hier eine Reihe von programmierbaren Zusatztasten auf ihren Einsatz und erleichtern dir das Handling in brenzligen Spielsituationen. Mit einem Preisnachlass von 58 Prozent ein echtes Schnäppchen!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Razer Basilisk X HyperSpeed (Wireless Gaming Maus) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Razer weiß einfach, wie es geht! Zumindest in Sachen Peripherie und ganz konkret im Bereich der Gaming-Mäuse. Die Razer Basilisk X HyperSpeed ist eine stylische, kabellose Wahl, die mit 450 Stunden ein echter Dauerläufer ist und durch programmierbare Tasten und mechanische Switches den nötigen Komfort mitbringt. Außerdem punktet Sie (wie die meisten anderen Razer-Produkte) durch die nützliche Software mit etwaigen Anpassungsoptionen. Die Razer-Option ist derzeit mit 41 Prozent ebenfalls stark rabattiert.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Roccat Kone AIMO Gaming Maus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Aber auch Roccat weiß zum Black Friday mit starken Deals zu punkten! Die Roccat Zone AIMO zählt wohl zu den beliebtesten und besten Gaming-Mäusen die der Markt derzeit zu bieten hat. Grund hierfür ist der faire Preis, die schicke Beleuchtung, der 16.000 DPI-Sensor und kluges ergonomisches Design. Überzeug dich am besten noch heute! Die Roccat Kone AIMO gibt es bei Amazon derzeit mit 59 % Rabatt!

Schicke Optionen zum Arbeiten, Chatten und Zocken: Die besten Black Friday-Angebote für Gaming-Tastaturen

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Logitech G915 Lightspeed Tactile Switch Tastatur (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die G915 Lightspeed ist eine spannende Wahl für alle, die kabellosen Komfort beim Gaming suchen. Sie ist unglaublich schlank und trotz RGB eher schlicht gehalten, macht aber auf jedem Schreibtisch einen großartigen Eindruck. 30 Stunden Nutzungsdauer, komplett anpassbare Tasten und ein langlebiges Design sorgen zudem dafür, dass du hieran noch lange deine Freude haben wirst. Für Fans eines hohen Gaming-Komforts eine gute Wahl! Sichere dir die G915 Lightspeed noch schnell bei Saturn für weniger als die Hälfte ihres UVP!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Razer Huntsman Mini (Red Switches) Opto-Mechanical Tastatur Klein und fein – das beschreibt die Huntsman wohl am besten. Für Fans von 60%-Tastaturen ist die Huntsman eine gute Wahl, die durch modernste optische Switches, anlegebare Tastatur-Profile und hübsches RGB begeistert. Außerdem sorgen die sogenannten Doubleshot-PBT-Tastenkappen dafür, dass du zu jeder Zeit die Kontrolle hast und Herr der Lage bleibst. Knapp 40% weniger kostet die Huntsman Mini aktuell bei Saturn!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Roccat Vulkan TKL RGB Gaming Tastatur (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die Roccat Vulkan TKL ist ein wahrer Augenschmauß, der uns im Tenkeyless-Format komplett verzaubert hat. Tolle Haptik, hochwertige Verarbeitung und ein glaubwürdiges Langlebigkeitsversprechen sind nur einige der positiven Aspekte. Im kabelgebundenen Tastatur-Segment gibt es aber kaum eine Alternative, die uns rundum so sehr begeistern konnte wie die Roccat Vulkan TKL – und das zu einem ohnehin schon phänomenalen Preis! Sichere dir noch einmal 42 Prozent Rabatt auf das ohnehin schon faire Angebot bei Amazon!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) SteelSeries Apex Pro TKL Gaming-Tastatur (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wer das nötige Kleingeld inzwischen beisammen hat, der sollte sich die Apex Pro TKL von SteelSeries einmal näher ansehen. Highlight sind hierbei die Omnipoint-Switches und große Variation im Tastendruck. So kannst du dir die Tastatur gewissermaßen nach eigenen Vorstellungen konfigurieren. Jenseits davon gibt es aber natürlich auch wieder schicke RGB-Effekte und eine bequeme Handballenablage, welche lange Spielsitzungen äußerst komfortabel gestaltet! Die High-End-Gaming-Tastatur von SteelSeries gibt es derzeit mit einem Hammerrabatt von 31 Prozent bei Amazon!

Das waren fürs Erste unsere Highlights des diesjährigen Black Friday. Solltest du jedoch noch nicht die passende Peripherie ausfindig gemacht haben, darfst du keinesfalls verzagen! Schau einfach später nochmal vorbei und vielleicht tut sich in den rasch wechselnden Angeboten noch der ein oder andere Deal für dich auf...

Ansonsten kannst du natürlich auch jederzeit allein auf die Suche nach möglichen Schnäppchen gehen. Wenn du hierfür noch Inspiration brauchst, lohnt sich allerdings zweifelsfrei ein Blick in unsere Bestenlisten zur Top 10 im Maus- (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Tastaturen-Segment (Öffnet sich in einem neuen Tab).