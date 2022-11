5 Deals für Gaming-Monitore unter 300 Euro, die du zu Black Friday keinesfalls versäumen darfst!

Spätestens rund um die Feiertage können wir alle wieder mehr Zeit in unser liebstes Hobby stecken: Videospiele.

Damit das in Zukunft noch mehr Freude macht, lohnt sich die Anschaffung eines Gaming-Monitors (Öffnet sich in einem neuen Tab). Und wie wir dir bereits gezeigt haben, sind das nicht nur gute Begleiter für den PC, sondern auch eine ideale Ergänzung für die PlayStation (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder die Xbox-Konsole (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Viele schrecken aufgrund von hohen Preisen hier aber meist zurück und schieben den Kauf auf die lange Bank. Gerade zum Black Friday (Öffnet sich in einem neuen Tab) lohnt sich das stöbern und upgraden allerdings immens. Hier findest du nämlich nicht nur tolle Displays, sondern auch satte Rabatte bei vielen Händlern und Herstellern.

Weil ein Monitor aber trotzdem recht preisintensiv sein kann, haben wir dir im Folgenden gleich fünf Deals zusammengetragen, die dich jeweils nicht mehr als 300 Euro kosten. Den Rest kannst du dann lieber noch in neue Games investieren!

Unsere Gaming-Monitor-Empfehlungen zum Black Friday für je unter 300 Euro

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Acer Nitro VG271US Gaming-Monitor (27" WQHD IPS-LED mit 1 ms Reaktionszeit und 170 Hz Bildrate) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mit dem aktuellen Angebot zum Acer Nitro kannst du sicher nichts falsch machen. Statt FHD bietet auch dieses Display dir inzwischen den höheren, bildhübschen WQHD-Standard. Jenseits davon bist du aber auch im Multiplayer-Segment bestens aufgestellt durch hohe Bildrate und geringe Reaktionszeit. Und Dank DisplayHDR 400-Zertifizierung und IPS machen Action-, Adventure- und Racing-Games hiermit gleich noch mehr Spaß! Um 43 Prozent reduziert und damit ein heißer Black-Friday-Deal!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) AOC C27G2ZE (Curved 27 Zoll FHD-Display mit 0,5 ms Reaktionszeit und 240 Hz) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Dieser AOC ist unsere ganz klare Empfehlung für alle Spieler mit kompetitiven Ambition. Zwar erwartet dich hier "nur eine FHD-Auflösung, wettgemacht wird selbige jedoch durch blitzschnelle Reaktionszeiten von unter einer Millisekunde und satten 240 Hertz an Bildrate. Hiermit ausgestattet werden deine Gegenspieler das Nachsehen haben! Starke 37 Prozent Nachlass gibt es auf den 27-Zoll-Vertreter von AOC derzeit

(Öffnet sich in einem neuen Tab) LG 27GN800-B (27 Zoll QHD Gaming-Monitor, 144 Hz, AMD FreeSync) (Öffnet sich in einem neuen Tab) LG macht nicht nur tolle TV-Geräte, sondern auch grandiose (Gaming-)Monitore. Folglich ist es nur allzu logisch, dass auch dieser Vertreter auf 27 Zoll mit tollen Farben, Kontrasten, einer QHD-Auflösung sowie G-Sync- oder FreeSync 2-Support zu begeistern weiß. Eine grundsolide Wahl für alle Spieler – ganz egal, ob du eher online oder im Single-Player unterwegs bist. Mit 40% Rabatt derzeit bei Amazon ein echtes Schnäppchen!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) MSI Optix AG321CQR (Curved 31,5 Zoll WQHD-Display mit 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Darf's etwas größer sein? Dann ist vielleicht dieser MSI-Gaming-Monitor dein idealer Partner für die Zukunft! Auf 32 Zoll erstreckt sich hier ein schickes WQHD-Curved-Display mit hoher Bildrate und geringer Reaktionszeit. Und auch optisch wertest du mit dieser Wahl dein Setup zweifelsfrei auf. Wer hätte gedacht, dass Gaming-Vergnügen im großen Stil schon für knapp unter 300 Euro zu haben sein könnte? Bei Otto derzeit um ein gutes Drittel reduziert!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung Odyssey G5 (Curved 27 Zoll WQHD Monitor mit FreeSync Premium und 144 Hz Bildrate) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung hat mit der Odyssey-Kollektion bewiesen, dass man hochkarätige Gaming-Monitore auch schon für kleines Geld ergattern kann. Für weit unter 300 Euro bekommst du hier aktuell einen 27-Zoll-Ableger, der mit seinem stylischen Curved-Design, AMD FreeSync-Premium sowie hoher Bildrate und geringer Reaktionszeit punktet. Die Kirsche auf der Torte sind aber schlussendlich die grandiose Farbdarstellung und der Eye Saver Modus, der auch längere Spielsessions angenehm gestaltet! 29 Prozent Nachlass gibt es für den G5 derzeit bei Amazon – lieber noch schnell zuschlagen!

Weitere Black Friday-Angebote

Du hast Interesse nach weiteren Deals? Dann wirf gelegentlich einen Blick in unsere Listen, die regelmäßig aktualisiert werden. Die Angebote für Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab), PlayStation 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind beispielsweise derzeit nicht ohne!