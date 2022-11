Black Friday Deals 2022: Das sind die besten Angebote für Smart-TVs

Sony A90K (48 Zoll 4K OLED Smart-TV) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der A90K zählt zu den besten Smart-TVs, die Sony in jüngerer Vergangenheit hergestellt hat. Und auch in der kleinen 48-Zoll-Variante wird deutlich, dass dieser sich in allerlei Belangen am High-End-Klientel orientiert: Schicke Metalloberfläche, 4K Cognitive XR Prozessor, grandiose Schwarzwerte sowie Farbintensität, eARC-Support und natürlich Dolby Atmos. Ein Kauf, den du nicht bereuen wirst, wenn du auf der Suche nach einem mittelgroßen Smart-TV bist!

Um gut ein Drittel reduziert und damit aktuell ein tolles Angebot!