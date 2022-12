Weihnachtsgeschenkideen 2022: 20 tolle Technikgeschenke für jedes Budget

Black Friday ist vorbei und Weihnachten ist weniger als drei Wochen entfernt und du hattest immer noch keine Geschenkideen für deine Lieben? Keine Angst, wir haben hier eine Liste mit tollen Geschenkideen für die Weihnachtszeit zusammengestellt.

Damit jeder Geldbeutel auf seine Kosten kommt und auch für jeden Geschmack etwas dabei ist, haben wir Ideen aus unterschiedlichen Preissegmenten zusammengetragen.

Wenn du also noch nicht wusstest, was du kaufen sollst, findest du hier unsere Lieblingsgeschenke für dieses Weihnachten.

Geschenke unter 100€

Die neuesten Videospiele

(Image credit: Activision Blizzard)

Die Feiertage sind eine Zeit der Entspannung und Erholung und für viele Menschen bedeutet das, endlich wieder die Konsolen entstauben und die neuesten Games zocken zu können. Im Jahr 2022 gab es nicht ganz so viele Top-Spiele wie in den Vorjahren und auch nicht so viele, wie wir uns gewünscht hätten, aber das heißt nicht, dass es gar keine gab - vor allem hinsichtlich der letzten Monate.

Multiplattform-Titel beliebter Franchises wie Call of Duty: Modern Warfare 2 gehören zu den besten Titeln der letzten Zeit (vor allem, was die Solokampagne angeht), während Multiplattform-Neulinge wie Marvel: Midnight Suns sich als Überraschungshits erwiesen haben. Und dann gibt es da noch Konsolenexklusivtitel wie das außergewöhnliche God of War Ragnarök, das verdientermaßen viel Lob erntet. Im Folgenden haben wir eine Handvoll unserer Lieblingsspiele herausgesucht, die du dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum legen oder mit denen du deine Strümpfe füllen kannst.

• Call of Duty: Modern Warfare 2 | PS5 / PS4 / Xbox Serie X / S und PC

• Marvel: Midnight Suns | PS5 / PS4 / Nintendo Switch / Xbox Serie X / S und PC

• The Callisto Protocol | PS5 / PS4 / Xbox Serie X / S und PC

• Bayonetta 3 | Nintendo Switch

• God of War: Ragnarök | PS5 / PS4

Razer Seiren Mini Ultrakompaktes Kondensatormikrofon

(Image credit: Razer)

Da viele von uns von zu Hause aus arbeiten, ist ein Mikrofon, das auch nur halbwegs besser als das deines Laptops ist, schnell zu einer Notwendigkeit geworden. Vielleicht hast du auch einen Freund oder ein Familienmitglied, der/die immer wieder darauf besteht, einen Podcast zu starten oder zu streamen, sich aber noch nicht getraut hat. In beiden Fällen bekommst du mit dem Razer Seiren Mini-Mikrofon eine sehr praktische Lösung: Es bietet erstklassige Aufnahmequalität in einem kleinen, tragbaren Paket, das dich kein Vermögen kostet.

Der Schlüssel zur Klangqualität dieses Mikrofons ist seine Supernierencharakteristik, d.h. das Muster, mit dem es den Ton aufnimmt, ist dichter und fokussierter. Dadurch werden mögliche Störungen durch Hintergrundgeräusche vermieden und die Tonqualität verbessert. Mit seiner Größe ist es für jede denkbare Audioaufgabe bestens gerüstet und die risikoärmste Geschenkoption, die du dir vorstellen kannst.

Belkin Boost Charge UV Sanitiser+Ladegerät

(Image credit: Belkin)

Auf dem Papier klingt ein kabelloses Lade- und Desinfektionsgerät nicht gerade sexy. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, wie verkeimt alles ist, könnte es eine gute Idee sein. Geldscheine und Münzen sind bekanntermaßen schmutzig, aber obwohl wir uns glücklicherweise zunehmend von physischem Geld abwenden, fassen wir immer noch jeden Tag alle möglichen ekligen Dinge an, oft ohne es zu merken. Deshalb ist eine Methode zur Desinfektion von Gegenständen, mit denen du die meiste Zeit des Tages zu tun hast, sehr willkommen, egal ob es sich dabei um deine Schlüssel, dein Portemonnaie, dein Telefon oder sogar dein Geld handelt.

Tja, dieses schicke Gerät kann nicht nur Alltagsgegenstände reinigen. Es ist auch ein kabelloses Ladegerät, was bedeutet, dass du nicht nach einer freien Steckdose, einem Stecker oder einem Kabel suchen musst. Das Belkin Boost Charge ist für die meisten gängigen Mobiltelefone optimiert, darunter die iPhone 12- und die Samsung S20-Reihe, und kann überall hin mitgenommen werden. Manchmal sind die besten Weihnachtsgeschenke wirklich die praktischen.

JBL Go 3 tragbarer Lautsprecher

(Image credit: JBL)

Wenn du etwas für jemanden suchst, der gerne unter der Dusche singt, ist dieser Mini-Bluetooth-Lautsprecher das ideale Geschenk. Der JBL Go ist nicht nur wasserdicht und strapazierfähig, sondern verfügt auch über den charakteristischen JBL Pro Sound, der für seine Größe und seinen Preis einen klaren Klang und überraschende Bässe verspricht - etwas, das der JBL Go 3 vom Vorgänger Go 2 übernommen hat.

Dank der zusätzlichen Schlaufenbefestigung kannst du ihn auch einfach mit dir herumtragen oder ihn über einen Wasserhahn hängen, wo immer du gute Musik brauchst. Und natürlich gibt es ihn auch in verschiedenen Farben und sogar einem raffinierten Camouflage-Design, was das Verschenken noch einfacher macht.

HoMedics Handheld Physio Massage-Pistole

(Image credit: HoMedics)

Du weißt gar nicht, was du in deinem Leben verpasst, bis du ein Handmassagegerät ausprobiert hast, vor allem wenn du regelmäßig im Fitnessstudio bist oder stundenlang am Schreibtisch arbeitest. Handmassagegeräte sind viel billiger als ein regelmäßiger Termin bei einem Massagetherapeuten und geben dir die Möglichkeit, deine Muskeln zu behandeln, wann immer du willst.

Einige der besten Modelle sind teurer und leistungsstärker als das HoMedics Handgerät. In puncto Preis-Leistungs-Verhältnis ist es hingegen eine sehr gute Wahl.

Du erhältst drei austauschbare Massageköpfe, drei Intensitätsstufen und eine zusätzliche Aufbewahrungstasche. Auch das Aufladen über USB ist ganz einfach, sodass du es ganz leicht in deinen Alltag integrieren kannst - deine schmerzenden Muskeln werden es dir danken!

Lego Sets unter 100€

(Image credit: Lego)

Jahr für Jahr kannst du dich darauf verlassen, dass du zu Weihnachten ein Lego-Set verschenken kannst. Die Klemmbausteine erfreuen sich einer ungebrochenen Beliebtheit und produzieren immer wieder neue Sets. Das bedeutet, dass du dir keine Sorgen über mangelnde Optionen machen musst, denn es ist garantiert für jeden etwas dabei.

In diesem Jahr gibt es wieder einige Sets, die den heißesten Kinofilme des Jahres 2022, aber auch alte Favoriten nachempfunden sind. Dazu gehören die mit Spannung erwartete Avatar-Fortsetzung, die kürzlich erschienene Black Panther-Fortsetzung und jede Menge Disney-Sets. Im Folgenden haben wir einige unserer Favoriten herausgesucht, aber die Auswahl ist wirklich riesig.

• Lego "Ich bin Groot"-Set - 49,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Shuris Sonnenvogel"-Set - 49,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Jakes und Neytiris erster Flug auf einem Banshee

"-Set - 54,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Iconic – Schachspiel 2017"-Set - 64,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "The Haunted Mansion aus den Disney Parks"-Set - 39,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Game Boy: Das Box Art Collection Buch

(Image credit: Bitmap Books)

Für den Gaming-Fan in deinem Leben hat der britische Verlag Bitmap Books (Öffnet sich in einem neuen Tab) vielleicht das brillanteste und unerwartet ideale Weihnachtsgeschenk parat. Ein guter Bildband kann viel bewirken und Bitmap hat sich auf einige der absolut besten Bücher spezialisiert, die Kunst und umfassende Fakten aus der Geschichte der Videospiele sammeln. Zu den Highlights ihres Katalogs gehören "The Games That Weren't - eine 644-seitige Mammutgeschichte von Spielen und Spielideen, die es nie ganz bis zum Verbraucher geschafft haben" - und Geschichtsbücher über die Genres JRPG, FPS und CRPG.

Aber für pure Nostalgie wählen wir dieses 372-seitige Hardcover, das die Geschichte und die Kunst einiger der kultigsten (und obskursten) Spiele des Nintendo Game Boy präsentiert. Das Design des Buches ist absolut erstklassig, vom strukturierten Hardcover bis zu den Lithografien im Innenteil - wenn du es in der Hand hältst, kannst du die Qualität förmlich spüren.

Eve Energy smarte Steckdose

(Image credit: Eve)

Das Eve Energy heißt so, weil es deinen Energieverbrauch überwachen kann, indem es die verbrauchten Kilowattstunden und die Kosten des verbundenen Geräts erfasst. Wir finden das unglaublich hilfreich für alle, die ihren Energieverbrauch im Auge behalten und möglicherweise ihre Stromrechnung senken wollen. Natürlich hat die Steckdose auch die üblichen smarten Funktionen zur Gerätesteuerung.

Zudem ist es HomeKit-fähig. Wenn die Person, für die du es kaufst, also bereits in Apples Ökosystem integriert ist, wird es sich nahtlos einfügen. Beachte nur, dass Amazon Alexa oder Google Assistant nicht unterstützt werden. Anstelle von Wi-Fi nutzt der Eve Energy Plug die smarte Haustechnik von Thread, um sich mit dem Internet zu verbinden, was ihn stabiler und zuverlässiger macht.

Geschenke unter 300€

Therabody SmartGoggles

(Image credit: Therabody)

In der modernen Welt von heute verbringen die meisten von uns einen großen Teil des Tages vor Bildschirmen, was unsere Augen einer erheblichen Belastung aussetzt. Das kann zu Kopfschmerzen, Angstzuständen und Schlafstörungen führen, die in Kombination eine Abwärtsspirale in Gang setzen, die sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Die SmartGoggles als Geschenkoption sollen diese Probleme angehen.

Die SmartGoggles von Therabody (Öffnet sich in einem neuen Tab) stammen von den Herstellern der beliebtesten Massagepistole (wir sprechen hier von Theragun) und nutzen die firmeneigene SmartSense-Technologie, die dabei helfen soll, die Herzfrequenz zu senken und die Stimmung zu verbessern. Die Vibrations-, Massage- und Wärmefunktionen bieten weitere Möglichkeiten, um Verspannungen zu lösen und die Augen zu entlasten. Insgesamt wird der Schlaf verbessert, was sich wiederum positiv auf dein allgemeines Wohlbefinden auswirkt: Eine perfekte Option für Weihnachten.

Wir haben die Therabody SmartGoggles zwar noch nicht selbst ausprobiert, aber auf Tom's Guide (Öffnet sich in einem neuen Tab) findet ihr eine ausführliche Review dazu.

Apple TV 4K (2021)

(Image credit: Future)

Das Schöne an einem Streaming-Gerät wie dem Apple TV ist, dass es nur ein Wort gibt: Optionen. Diese Möglichkeiten gehen sogar über die wachsende Zahl von Streaming-Diensten hinaus, auf die du per Knopfdruck zugreifen kannst. So kannst du Musik und Podcasts streamen und über iTunes Filme ausleihen (oder kaufen), um sie auf deinem Apple TV anzusehen.

Die 3. Generation des Apple TV bringt einige willkommene Neuerungen für die ohnehin schon leistungsfähige Streaming-Box mit sich: So sorgt ein A12 Bionic Prozessor etwa für blitzschnelle Bedienung. Das Update 2022 macht es außerdem kleiner und erschwinglicher, während es gleichzeitig seine Gesamtleistung verbessert. All das macht das Apple TV zu einer sehr praktischen und willkommenen Ergänzung für jedes Wohnzimmer, aber seine beste Qualität bleiben die bereits erwähnten Optionen. Du wirst viel Freude daran haben, dein Heimkino mit diesem Gerät zu erweitern - genauso wie jeder, der das Glück hat, dieses Gerät vom Weihnachtsmann geschenkt zu bekommen.

Google Nest Hub (2. Generation)

(Image credit: Google)

Der Google Nest Hub der zweiten Generation ist eine praktische Ergänzung für jedes smarte Zuhause. Das gilt vor allem für alle, die keine Lust haben, eine Uhr im Bett zu tragen, aber trotzdem wissen wollen, wie es um ihre Schlafqualität bestellt ist.

Dank der zusätzlichen Soli-Radartechnologie ist das smarte Display der zweiten Generation in der Lage, die kleinsten Bewegungen zu erfassen, z.B. das Heben und Senken des Brustkorbs oder das Hin- und Herdrehen im Schlaf, um festzustellen, wie gut (oder schlecht) du schläfst.

Außerdem bekommst du alle üblichen Funktionen eines smarten Displays, wie z.B. eine digitale Uhr oder einen Fotorahmen und Optionen zum Streamen von Filmen, Musik oder allem, was dein Herz begehrt. Das ist eine Menge für einen so kleinen Preis, so dass es schon allein aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses eine solide Geschenkoption ist.

Lego Sets unter 300€

(Image credit: Lego)

Wenn du ein großes Kind auf deiner Weihnachtsliste hast, gibt es kaum etwas besseres als ein Lego-Set, auch wenn diese etwas teurer sind. Die sind nicht nur komplexer und spannender im Aufbau, sondern machen sich zudem hervorrangend auf dem Kaminsims oder im Regal.

In dieser Preisklasse findest du auch die Sets aus der genialen Ideas-Reihe von Lego, die die Ideen der treuen Lego-Fans in die Realität umsetzt und einige der besten Sets aus allen Ecken der Welt und Popkultur hervorbringt. Von Sonic the Hedgehog über die Sesamstraße bis hin zum neu erschienenen Baukasten zur Erfolgsserie The Office - in dieser Preisklasse gibt es jede Menge zu entdecken. Nachfolgend findest du fünf unserer Favoriten, aber wo das herkommt, gibts noch viel mehr.

• Lego "Sonic the Hedgehog Green Hill Zone"-Set – 47,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Ideas The Office"-Set – 119,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Ideas 123 Sesam Straße"-Set – 119,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Star Wars Mandalorian Razor Crest"-Set – 139,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

• Lego "Avatar Toruk Makto & Baum der Seelen"-Set – 149,99€ (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wacom One von Wacom (Medium)

(Image credit: Wacom)

Wenn du nicht gerade einen professionellen Grafikdesigner beschenkst, ist das beste Geschenk für kreativ Neugierige dieser unauffällige, aber leistungsfähige digitale Zeichenblock. Wenn du dieses Wacom One Pad an einen Mac, PC oder ein Chromebook anschließt, können die künstlerischen Bemühungen einer Person sofort in die digitale Zukunft führen. Skizzieren, Zeichnen, Fotos bearbeiten - all das ist hier mit nur einem Stift möglich.

Fortschrittlichere Kreativpads haben zwar einen eingebauten Bildschirm und ein bisschen mehr Leistung, kosten aber auch viel mehr. Für das, was der Wacom One bietet, kannst du sicher sein, dass auch die anspruchsvollsten Kreativen zufrieden sein werden. Der ergonomische, drucksensitive Stift, der dem Wacom One beiliegt, ist leicht zu bedienen und benötigt keine Batterien.

Der Bewegungsspielraum des mittelgroßen Wacom One-Pads ist mit 21,6 x 13,5cm ebenfalls großzügig bemessen, so dass es sich problemlos mit Bildschirmen jeder Größe kombinieren lässt. Rette die Bäume, schenke ein Wacom - das ist kein schlechter Slogan!

Razer Kiyo Ring Webcam

(Image credit: Razer)

Wie bereits beim Razer Seiren Mikrofon erwähnt, arbeiten viele von uns immer häufiger von zu Hause aus. Für Videokonferenzen in professioneller Qualität brauchst du etwas mehr als das, was dein Laptop normalerweise hergibt. Hier kommt die hochwertige Razer Kiyo Ring Webcam ins Spiel, die nicht nur Videos in HD-Qualität liefert, sondern auch über ein Beleuchtungsfeld verfügt, das für eine erstklassige, einstellbare Beleuchtung sorgt.

So sehr sich die Razer Kiyo Ring für Videokonferenzen eignet, so ist sie aber auch eine tolle Geschenkoption für alle, die schon mal für Youtube und Co. filmen/streamen wollten. Die Kamera kann Videos mit einer Auflösung von 720p bei 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen und bietet zuverlässige dynamische Aufnahmequalität, die bis zu 1080p bei 30fps gesteigert werden kann.

Amazon Kindle (2022)

(Image credit: TechRadar)

Wenn wir schon dabei sind, Bäume zu retten, sollte man auch den Amazon Kindle in diesem Zusammenhang erwähnen. Sicher, es macht viel Freude, ein neu gekauftes Buch in der Hand zu halten, die frischen Seiten zu riechen und es stolz im Regal stehen zu sehen. Aber Bücher brauchen viel Platz, sind nicht immer besonders billig und seien wir mal ehrlich - nicht jedes Buch, das du liest, ist es wert, behalten zu werden. Und dann ist da noch die Frage der Nachhaltigkeit.

Fangen wir mit dem Kindle an, einem Gerät, das zu 30-75% aus recyceltem Kunststoff und zu 90% aus recyceltem Magnesium hergestellt wird und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die Verschwendung von überflüssigem Papier durch unnötige Taschenbuchkäufe zu vermeiden. Außerdem bietet er unter dem hochauflösenden 6-Zoll-Display satte 16 GB Speicherplatz - genug Platz für eine Menge neuer Bücher.

Die nahtlose Verknüpfung mit Amazon eBook-Käufen und die zusätzliche Option, Kindle Unlimited (Öffnet sich in einem neuen Tab) (quasi Netflix für Bücher) zu abonnieren, machen den Kindle zu einem unschlagbaren Angebot. Wenn du einen Bücherwurm in deinem Leben hast, solltest du ihm zu Weihnachten einen Kindle schenken.

Der Herr der Ringe: Reisen in Mittelerde Brettspiel

(Image credit: Fantasy Flight Games)

Tabletop-Spiele aller Art erlebten in den Jahren 2020-21 einen (vorhersehbaren) Popularitätsschub, da die Pandemien alle Menschen nach drinnen zwangen. Dieser Anstieg führte dazu, dass der weltweite Markt für Brettspiele im Jahr 2021 einen Wert von 13,75 Milliarden US-Dollar erreichte und Prognosen (Öffnet sich in einem neuen Tab)zufolge bis zum Jahr 2028 auf 30 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Da es an großartigen Tabletop-Spielen nicht mangelt, sieht es ganz danach aus, als würde sich dieser Trend in absehbarer Zeit nicht ändern. Warum also nicht dieses Jahr zu Weihnachten die Freude an Brettspielen mit dem Hype um eine der heißesten Streaming-Veröffentlichungen des Jahres 2022 verbinden?

Wir haben Amazon Prime Video's Herr der Ringe: Ringe der Macht mit Spannung erwartet und als "eine magische und mystische Rückkehr nach Mittelerde" beschrieben. Und das Tolle ist, du musst nicht auf eine zweite Staffel warten, um deine Abenteuer in Mittelerde fortzusetzen. Reisen in Mittelerde ist für 1-5 Spieler und gibt einem die Möglichkeit, Tolkiens Fantasiewelt in diesem Tabletop-Abenteuer selbst zu erleben. In Kombination mit einer kostenlosen Begleit-App übernehmen die Spieler die Rolle eines Bewohners von Mittelerde in verschiedenen Abschnitten einer groß angelegten, vielfältigen Kampagne. Dazu sind in der Schachtel 315 Karten mit vielen bekannten Namen und Gesichtern, 2 doppelseitige Kampfkarten, 31 fein detaillierte Miniaturen und vieles mehr für stundenlangen Spielspaß.

Consider that there are also a handful of expansions to find and combine with this base game and you’re looking at a Christmas gift with the potential of giving long after the tree comes down and you’ve digested all that pudding. There are a lot of truly brilliant tabletop games to be found out there, but few offer the longevity and variety on offer here – even before taking this one’s place in The Lord of the Rings universe into account.

Geschenke unter 500€

Xbox Series S

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Die Lagerbestände der PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind in den letzten Monaten erfreulicherweise gestiegen und die Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist so beliebt wie eh und je. Aber wenn du oder die Person, für die du etwas kaufst, aufgrund des Preises oder der Verfügbarkeit noch keine Next-gen-Konsole ergattern konntest, dann ist das hier etwas für dich. Die Xbox Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist zwar nicht die beste Next-gen-Konsole von Microsoft - das ist die größere, leistungsstärkere und teurere Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) -, aber sie bietet mehr als genug, um sich zu behaupten. Wenn sie nicht gerade mit einem High-End-Fernseher verbunden wird, dürfte man kaum einen Unterschied spüren.

Auch wenn die Series S als Next-gen Konsole ihrem größeren Bruder preislich überlegen ist, haben beide ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als ihr Konkurrent, die PS5, und zwar wegen einer Sache - dem Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab). Mit einem Xbox Game Pass-Abonnement für eine Next-gen Xbox-Konsole erhältst du nicht nur sofortigen Zugang zu einem Katalog hochwertiger neuer und alter Titel, sondern hast auch vom ersten Tag an Zugang zu einigen der am sehnlichsten erwarteten Spiele, die in naher Zukunft erscheinen werden. Der erste neue Titel von Champion-Entwickler Bethesda seit einem Vierteljahrzehnt? Ja, genau. Das gruselig anmutende Vampir-RPG Redfall (Öffnet sich in einem neuen Tab)? Auch ja. Das fesselnde Souls-like Wo-Long: Fallen Dynasty, das in einer Dark Fantasy-Neuinterpretation des historischen Chinas spielt? Darauf kannst du wetten!

Wenn es um "Geschenke, die sich lohnen" geht, wirst du kaum eine bessere Option als die Xbox Series S finden.

Bose QuietComfort Kopfhörer 2

(Image credit: TechRadar)

Die neuesten Noise-Cancelling-Ohrhörer von Bose haben uns sehr beeindruckt, als wir sie in die Finger bekamen. Und zwar so sehr, dass wir sie als "die wohl besten kabellosen Ohrhörer mit Noise-Cancelling, die du bekommen kannst" bezeichnet haben. Das verdanken sie einigen der besten aktiven Noise-Cancelling-Funktionen, die sich im Vergleich zur ersten Generation deutlich verbessert hat. In unserem Testbericht (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben wir geschrieben: "Das Klangbild ist wunderbar ausgewogen und es lassen sich sehr viele Details wahrnehmen, was bei den älteren Kopfhörern nicht möglich war".

Die QuietComfort Earbuds der ersten Generation und die meisten anderen kabellosen Ohrstöpsel mit Noise-Cancelling sind leichter, kleiner und insgesamt komfortabler als diese. Hin und wieder kommt ein teures Produkt auf den Markt, das am Ende nicht die Qualität bietet, um den Preis zu rechtfertigen - diese hervorragenden Kopfhörer erreichen das Gegenteil. Verschenke sie dieses Weihnachten an einen Menschen in deinem Leben und beobachte, wie er fröhlich in eine Klangrevolution eintaucht.

Instant Pot Vortex Plus Air Fryer mit ClearCook

(Image credit: Instant)

Weder die billigste noch die teuerste, aber immerhin eine ausgezeichnete Wahl. Eine Heißluftfritteuse wie diese ist bereits ein großer Vorteil, vor allem für Menschen mit wenig Zeit. So bietet sie die Möglichkeit, gesündere Mahlzeiten zuzubereiten, ohne dass du alle paar Minuten dein Essen checken musst. Der Instant Pot Vortex Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) hebt sich unter den Heißluftfritteusen vor allem dadurch ab, dass er das Kochen damit noch einfacher macht, als es ohnehin schon ist.

Das liegt unter anderem am ClearCook Fenster, mit dem es noch simpler ist, den Überblick über den Kochvorgang zu behalten. Außerdem bietet der Vortex Plus eine Fülle von Kochoptionen, die über das reine Luftfritieren hinausgehen - wie Braten, Backen, Grillen, Aufwärmen und Dörren. Im Grunde genommen ist dieses handliche Gerät eine Art Schweizer Taschenmesser für die Küche, das leckere, kalorienarme Mahlzeiten bietet, und das Ganze noch dazu in kurzer Zeit.

GoPro Hero 11 Black Mini

(Image credit: GoPro)

Falls du es nicht mitbekommen hast: Nach den Covid das Reisen im In- und Ausland in den Jahren 2020 und 2021 unterbrochen hat, sind die Reisepläne wieder in vollem Gange (Öffnet sich in einem neuen Tab). Nach den unzähligen Sperrungen, könnten nun viele Menschen nach der nächstbesten Gelegenheit suchen, die Welt zu erkunden und neue Erinnerungen zu schaffen. Um das Beste aus diesen Erfahrungen herauszuholen und sie festzuhalten, ist es wichtig, mit der bestmöglichen Ausrüstung ausgestattet zu sein. Sicher, unsere Smartphones haben eine Menge Fotofunktionen, aber es gibt viele Reiseszenarien, in denen es nicht die beste Idee ist, mit dem Smartphone herumzufuchteln.

Die neu erschienene GoPro Hero 11 Mini (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat dieses Problem nicht und erfüllt alle Anforderungen, die man haben könnte, um seine Reiseerinnerungen optimal einzufangen. Sie kann atemberaubende 5,3K60 + 2,7K240 Videos aufnehmen und der größere Bildsensor als bei den Vorgängermodellen sorgt für ein großzügiges Sichtfeld. Wenn du sie mit einem GoPro-Abonnement kombinierst, bekommst du sie nicht nur für weniger Geld, es ermöglicht zudem unbegrenzte Cloud-Backups und automatische Uploads sowie die unbegrenzte Nutzung der GoPro Quik App. damit kannst du deine Videos im Handumdrehen bearbeiten. Wie viele andere der oben genannten Vorschläge, ist auch die GoPro Hero 11 Black Mini ein erstklassiges Präsent, das man das ganze Jahr über verschenken kann.