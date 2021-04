Geschenkideen zum Muttertag 2021: Top-Geschenke für technikbegeisterte Mütter

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis zum Muttertag, und das richtige Geschenk zu finden, kann ein wenig knifflig sein. Neben den üblichen Geschenkideen kann auch ein wenig Technik eine hervorragende Idee sein. Wenn du also auf der Suche nach einer tollen technischen Geschenkidee bist, sind wir hier, um dir zu helfen.

Egal, ob du sie verwöhnen oder ihren Tag mit einem einfachen Geschenk erhellen willst, es gibt eine Idee, die genau richtig ist. Wir haben das Internet durchforstet, um dir 12 einzigartige Geschenkideen für deine Mutter zu präsentieren, die sowohl durchdacht und nützlich, als auch für verschiedene Budgets geeignet sind.

Von Smart-Home-Technik bis zu Kopfhörern, von Fitness-Trackern bis zu Streaming-Diensten und darüber hinaus - all unsere Geschenkideen sind online erhältlich, aber versichere dich, dass sie rechtzeitig zum Muttertag am Sonntag, 9. Mai, ankommen.

Nanoleaf Essentials Smart A19 Bulb

(Image credit: Nanoleaf)

Du kennst Nanoleaf vielleicht wegen seiner schönen Leuchtpaneele, aber die Marke hat vor kurzem ihr Angebot an intelligenter Beleuchtung erweitert und geht zurück zu den Grundlagen, indem sie uns Glühbirnen beschert. Nanoleaf sagt, dass seine Essentials Smart Bulb bis zu 16 Millionen Farben unterstützt, so dass Mama in der Lage sein wird, die perfekte Atmosphäre für jeden Raum und jede Stimmung zu schaffen. Wir haben die Glühbirnen selbst getestet und festgestellt, dass sie einige der hellsten Weißtöne auf dem Markt abstrahlen, wobei sie problemlos zwischen kühlem und warmem Weiß wechseln können. Noch besser: Sie sind zukunftssicher, denn sie sind mit der Thread-Konnektivität ausgestattet, sodass sie mit weiteren Thread-fähigen Smart-Geräten zusammenarbeiten können. Im Moment kannst du sie jedoch nur über eine Bluetooth-Verbindung nutzen - außer einem Smartphone zum Einrichten sind keine weiteren Utensilien erforderlich.

Lies auch unseren Testbericht zur Nanoleaf Essentials A19*

Amazon Kindle Oasis

(Image credit: Future)

Wenn du deiner Mutter das beste Leseerlebnis bieten möchtest, das derzeit verfügbar ist, dann ist der neueste Amazon Kindle Oasis genau das, was du suchst - solange du den ebenso hohen Preis verkraftest.

Der Kindle Oasis 2019 verfügt über neue Funktionen wie ein warmes Licht, das du einschalten kannst, um die Belastung der Augen zu verringern, ein leichteres Design und eine verbesserte Hintergrundbeleuchtung, um das Gerät zu einem nützlicheren Lesegerät zu machen (auch wenn einige das Upgrade für etwas klein halten mögen).

Außerdem verfügt der eReader über alle besonderen Merkmale der Kindle Oasis-Reihe - er hat ein großes, hochwertiges Display, ein "Ridge"-Design, das es dir ermöglicht, den E-Reader in verschiedenen Winkeln leicht zu halten, und er bietet viel Stauraum, um so viele Bücher zu speichern, wie du brauchst.

Wenn deine Mutter also eine begeisterte Leserin ist, eignet sich dieser Ereader hervorragend als Geschenk.

Den ausführlichen Testbericht zum Amazon Kindle Oasis* findest du hier

Peak Design Everyday Tote

(Image credit: Peak Design)

Peak Design stellt durchdachte Taschen her, und die Everyday Tote ist die Interpretation der klassischen Tragetasche der Marke. Sie besteht zu 100 % aus recyceltem Material und hat eine schöne, klare Ästhetik, aber was sie wirklich besonders macht, ist die anpassbare Organisation im Inneren. Sie verfügt über einen magnetischen Verschluss für einen einfachen Zugang und robuste Reißverschlüsse, um dein Hab und Gut perfekt zu schützen. Im Inneren gibt es Platz für Mamas Laptop oder Tablet, mit einem separaten Fach für Dokumente und sogar einem Platz für ihre Sonnenbrille. Es gibt jede Menge Taschen für all ihre Kleinigkeiten, von denen einige sogar so verändert werden können, dass ein kleines Regal im Inneren der Tasche entsteht. Wir denken, dass diese Tasche ein ausgezeichneter Begleiter für die Arbeit und ein tolles Muttertagsgeschenk ist.

Fujifilm Instax Mini 40

(Image credit: Future)

Fujifilm hat gerade die Instax Mini 40 auf den Markt gebracht, und sie sieht aus wie eine, nun ja, erwachsenere Alternative im Vergleich zur hervorragenden Instax Mini 11* des Kameraherstellers. Fujifilm hat hier einen anderen Weg eingeschlagen und die Sofortbildkamera mit nostalgischem Retro-Flair für Filmliebhaber der alten Schule gestaltet. Sie ist einfach zu bedienen, mit automatischer Belichtung und einem Verschluss mit variabler Geschwindigkeit, der das Fotografieren auf Film überflüssig macht. Außerdem gefällt uns, dass die Instax Mini-Filmpakete erschwinglich sind, so dass Mama weiterhin sorgenfrei fröhliche Schnappschüsse machen kann.

Neugierig? Hier erfährst du mehr: Fujifilm Instax Mini 40*

Dyson Supersonic

(Image credit: Future)

Keine Frage - der Dyson Supersonic ist einer der beeindruckendsten Haartrockner, die wir je getestet haben. Er föhnt Mamas Haare ohne extreme Hitze und verfügt über eine intelligente Hitzeregulierung, die das Haar vor Hitzeschäden schützt und so den natürlichen Glanz erhält. Er wird mit einer Reihe von Aufsätzen für verschiedene Haartypen geliefert. Egal, ob Mama dicke, lockige Haare oder superfeines, glattes Haar hat, es gibt einen Aufsatz, mit dem sie es stylen kann. Zeit, Frizz und fliegende Fransen zu bändigen.

Unseren Testbericht zum Dyson Supersonic* findest du hier

Fitbit Versa 3

(Image credit: Fitbit )

Wenn deine Mutter ihre Gesundheit und Fitness im Auge behalten möchte, dann solltest du ihr die Fitbit Versa 3 kaufen. Sie hilft nicht nur dabei, ihre Aktivität, Schlafqualität und Herzfrequenz im Auge zu behalten, sondern kann auch ihre Outdoor-Workouts in Echtzeit aufzeichnen. Dieses Modell erweitert die Versa-Linie um integriertes GPS, so dass deine Mama ihr Handy zu Hause lassen kann und trotzdem ein genaues Tracking erhält, egal ob sie spazieren geht, läuft oder Fahrrad fährt. Die Versa ist in ein leichtes, angenehm zu tragendes Gehäuse verpackt und verfügt über ein helles und schönes Display. Die Aktivitätsüberwachung ist das, was Fitbit am besten kann, und die Versa 3 ist immer noch mehr Fitness-Tracker als Smartwatch, aber sie ist insgesamt ein hervorragendes Wearable.

Hier findest du unseren Testbericht zur Fitbit Versa 3*

Upright Go 2

(Image credit: Future)

Seien wir ehrlich, die meisten von uns haben keine exzellente Körperhaltung, und die neue Working-from-Home-Kultur hat wahrscheinlich eine weitere Auswirkung darauf. Um sicherzustellen, dass Mama keinen schlechten Rücken bekommt, kannst du ihr etwas besorgen, das sie jedes Mal warnt, wenn sie krumm sitzt. Der Upright Go 2 ist ein tragbares Gerät, das uns helfen kann, aufrechter zu sitzen und zu stehen. Wenn deine Mutter also den ganzen Tag auf ihrem Bürostuhl (oder in ihrem jetzigen Büro zu Hause) hockt, ist dies ein interessantes kleines Geschenk, das ihr helfen kann, ihr Sitzverhalten zu korrigieren. Das Gerät wird mit Klebestreifen auf dem Rücken des Trägers befestigt und gibt durch eine subtile Vibration ein Feedback, sobald es mit der herunterladbaren App synchronisiert ist. Wenn der Klebestreifen nicht nach Mamas Geschmack ist, gibt es auch ein separat zu erwerbendes Halsketten-Zubehör - dieses platziert das Gerät in der richtigen Position, ohne das Gefühl, dass etwas am Rücken klebt.

Hier findest du unseren Testbericht zum Upright Go 2*

Tile Mate

(Image credit: TechRadar)

Ertappt sich Mama oft bei der Suche nach ihren Schlüsseln, bevor sie aus der Tür geht? Oder verlegt sie ständig ihre Handtasche? Dann solltest du ihr vielleicht einen Tile Mate Bluetooth-Tracker schenken. Er ist wie ein Schlüsselanhänger gestaltet und kann an einer Vielzahl von Gegenständen befestigt werden: Schlüssel, Taschen oder sogar das Haustier der Familie (wenn es die Angewohnheit hat, sich zu verstecken). Befestige ihn an häufig verlegten Gegenständen, so dass Mutti das nächste Mal, wenn sie sagt "Hast du mein...", die Begleit-App nutzen kann, um es zu finden. Der Tile Mate hat eine Reichweite von 200 m und klingelt, wenn sie sich in der Nähe des verlorenen Gegenstandes befindet.

Philips Airfryer XXL

(Image credit: Philips)

Heißluftfritteusen sind das neueste Küchengerät, das in aller Munde ist - es gibt Kochbücher und Facebook-Gruppen, die sich dem Austausch der neuesten Rezepte widmen. Wenn du denkst, dass deine Mutter gerne mitmachen würde, dann ist der Philips Airfryer XXL eine gute Wahl. Wir haben ihn zwar nicht selbst ausprobiert, aber unsere Kollegen von T3*. Sie fanden, dass er eine hervorragende Fritteuse für gesündere Mahlzeiten ohne Öl ist. Das XXL-Modell sollte groß genug sein, um die ganze Familie zu versorgen (es passt ein ganzes Huhn hinein) oder eine kleine Mahlzeit zuzubereiten.

Sony WF-1000XM3

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Wenn Mama es liebt, ungestört Musik, Podcasts oder Hörbücher zu hören, möchtest du ihr vielleicht ein Paar Kopfhörer besorgen, die ihr dabei helfen und gleichzeitig eine tolle Klangqualität bieten. Und genau hier kommen die Sony WF-1000XM3 ins Spiel. Dies sind die besten kabellosen Kopfhörer, die du kaufen kannst, ohne Frage. Sony hat die beste Klangqualität und Geräuschunterdrückung seiner Klasse in diese Ohrhörer gepresst - eine beeindruckende Leistung. Diese kleinen Musikmacher sind in der Lage, großartigen Klang mit einer breiten Klangbühne zu liefern. Die Akkulaufzeit ist ebenfalls beeindruckend für diese kleinen Ohrhörer und sie sind für weniger als den Einführungspreis erhältlich - das ist unserer Meinung nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lies auch unseren umfassenden Testbericht: Sony WF-1000XM3

Nespresso Vertuo Plus

(Image credit: Nespresso)

Die Nespresso Vertuo Plus ist eine Pod-Maschine, die bequem und einfach zu bedienen ist und köstlichen Kaffee in einer Vielzahl von ausgefallenen Geschmacksrichtungen serviert. Bei diesem eleganten System musst du keine Kaffeebohnen mahlen - du setzt einfach die Kapsel ein und die Maschine macht sich per Knopfdruck an die Arbeit. Die kompakte Größe spart außerdem wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte. Sie ist eine unserer Lieblingskaffeemaschinen* hier bei TechRadar, und wir würden nicht zögern, sie jeder kaffeeliebenden Mutter zu empfehlen.

Hier findest du den umfassenden Testbericht: Nespresso Vertuo Plus*

Streaming Abo: Disney Plus STAR

(Image credit: Future)

Hast du gewusst, dass es bei Disney Plus nun auch eine Erwachsenen-Sparte gibt? Seit dem Start von STAR findest du nicht nur die geliebten Klassiker, Pixar-Animationen, Marvel-Filme und Star Wars im Katalog von Disney Plus - sondern auch viele Serien und Filme wie Grey's Anatomy, Akte X, Buffy im Bann der Dämonen, Castle, Desperate Housewifes, How I Met Your Mother, Bones - die Knochenjägerin und viele mehr.

Bei all diesen Inhalten ist sicher auch für deine Mutter etwas dabei, damit sie sich nach einem langen Tag auf der Couch entspannen kann.

Hier findest du den umfassenden Katalog von Disney Plus und STAR

Wann ist Muttertag 2021?

Der Muttertag wird in Deutschland traditionell am zweiten Sonntag im Mai eines jeden Jahres begangen, und dieses Jahr ist es der 9. Mai 2021.

Es ist ein Tag, um die Frauen zu feiern, die sich um uns kümmern, seien es unsere eigenen Mütter, Stiefmütter, Schwiegermütter, Großmütter, Vormünder oder Pflegerinnen. Es ist eine Chance, den Frauen in deinem Leben das Gefühl zu geben, etwas ganz Besonderes zu sein, sei es mit einer Karte, einem Ausflug (sofern die Pandemie dies zulässt) oder mit einem aufmerksamen Geschenk.

Wenn du vorhast, über das Internet zu bestellen, haben wir hier einige ausgezeichnete Geschenkideen für den Muttertag. Denke nur daran, dass es rechtzeitig zum 9. Mai ankommen sollte.