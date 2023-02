Die besten PSVR 2-Spiele: Die Spiele, die du für das PS5 VR-Headset kaufen solltest

Horizon: Call of the M...

Included in this guide:

Die besten PSVR 2-Spiele sind die First-Party-Titel, die für Sonys Virtual-Reality-Headset entwickelt wurden, aber die Technologie ist auch mit einigen lohnenswerten Portierungen gestartet.

Wenn du bereits ein VR-Headset hast, wird dich das Startangebot von PSVR 2 vielleicht nicht ansprechen, denn es gibt nur wenige Exklusivtitel für das PS5-Headset. Die große Mehrheit sind entweder Portierungen von bestehenden Headsets wie dem Meta Quest 2 oder dem ursprünglichen PlayStation VR. Einige der besten PSVR 2-Spiele sind eigentlich PS5-Spiele, die ein kostenloses VR-Update erhalten haben, wie z. B. Gran Turismo 7.

Wenn PSVR 2 dein erster Ausflug in die Welt der VR ist, gibt es viele großartige Spiele aus verschiedenen Genres, die du ausprobieren kannst. Wir haben die besten PSVR 2-Spiele zusammengestellt, die deine Zeit wert sind, besonders wenn du gerade erst mit VR anfängst. Lies weiter, um unsere Auswahl der besten PSVR 2-Spiele zu erfahren. Und wenn du ein Headset brauchst, erfährst du hier, wo du PSVR 2 jetzt kaufen kannst.

Die Besten PSVR 2 Spiele

(Image credit: Sony)

Horizon: Call of the Mountain Der beste PSVR 2 Exklusivtitel

Horizon: Call of the Mountain ist die Killer-App für PSVR 2 und eine klare Empfehlung für das beste PSVR 2-Spiel zum Start. Die Entwickler Guerrilla Games und Firesprite haben es mühelos geschafft, die Welt von Horizon an VR anzupassen, und es wird dich sicherlich von der Leistungsfähigkeit von PSVR 2 überzeugen.

In Call of the Mountain übernimmst du die Rolle von Ryas, einem Shadow Carja, der seinen Namen von kriminellen Anschuldigungen reinwaschen und seinen verlorenen Bruder finden will. Dazu musst du viel klettern und Maschinen mit deinem Bogen ausschalten, und das alles mit den hervorragenden Sense-Controllern der PSVR 2.

Körperliche Aktionen fühlen sich in Call of the Mountain einfach gut an. Das Klettern fühlt sich immersiv und präzise an, da du die Sense-Controller in einer realistischen Kletterbewegung bewegst. Auch die Kämpfe sind äußerst spannend. Das Zielen, Schießen, Ausweichen und Kämpfen um Ressourcen gegen einige der kultigsten Maschinen von Horizon fühlt sich immer wieder neu und spannend an.

(Image credit: Monstars/Resonair)

Tetris Effect ist, genau wie das kultige Puzzlespiel selbst, zeitlos. Es ist einfach eine der besten Versionen des klassischen Puzzlespiels, die das Abräumen von Blöcken mit fesselnder Musik und visuellen Effekten verbindet, die sich während des Spiels entwickeln.

Wenn du Tetris Effect bereits auf PS5 besitzt, kannst du das VR-Update kostenlos herunterladen. Wenn du auf ständige Bewegung in VR empfindlich reagierst, bietet Tetris Effect eine statische Spielumgebung, die perfekt für kurze, sitzende Sessions ist.

Tetris Effect ist das wohl beste Spiel des Entwicklers Enhance. Die großartige Grafik und das Sounddesign des Spiels kommen auf der PSVR 2 dank der hervorragenden Bildqualität und der hochwertigen Kopfhörer mit 3D-Audio-Unterstützung besonders gut zur Geltung. Tetris Effect ist außerdem günstiger als viele andere Spiele im PlayStation Store, so dass es nicht die Bank sprengen wird, wenn du das Spiel noch nicht besitzt. Wir sind daher der Meinung, dass du dir dieses großartige Erlebnis nicht entgehen lassen solltest.

(Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

Gran Turismo 7 spielt sich so, als wäre es von Anfang an mit Blick auf VR entwickelt worden. Polyphony Digital hat bei der Anpassung seines Rennspiels an PSVR 2 ganze Arbeit geleistet. Und es ist eine enorme Verbesserung gegenüber den VR-Optionen in Gran Turismo Sport.

Die Menüs von GT7 werden im Cinematic Mode von PSVR 2 angezeigt, aber sobald du ein Rennen fährst, bist du in voller VR. Das ist anfangs etwas verwirrend, aber nicht unwillkommen, denn du kannst dich frei in deinem Auto umsehen und es ist wunderbar natürlich. Auf dem Fahrersitz fühlen sich die Strecken absolut gigantisch an; die Steigungen und Hügel von Strecken wie Laguna Seca und Mount Panorama sind beängstigender als je zuvor.

Das Rennen in VR ist sehr realistisch, da du das Rennen aus der Cockpit-Perspektive erlebst. Das Beste daran ist, dass das VR-Update völlig kostenlos ist und alle Aspekte des Spiels in VR spielbar sind, einschließlich des Online-Sportmodus. Es gibt sogar einen VR-Showcase-Modus, in dem du deine Autosammlung aus nächster Nähe betrachten kannst. Dank der exzellenten Bildqualität der PSVR 2 sind die atemberaubenden Details deutlicher zu erkennen als je zuvor.

(Image credit: Realities.io)

Puzzling Places Das beste PSVR 2 Chillout-Spiel

Hast du Lust auf etwas weniger Aktives und mehr Therapeutisches? Dann können wir dir Puzzling Places empfehlen. Obwohl es bereits für einige der besten VR-Headsets erhältlich ist, halten wir es für ein echtes verstecktes Juwel auf PSVR 2.

Puzzling Places bietet eine riesige Sammlung von 3D-Modellen ikonischer Architektur aus der realen Welt, die du zusammensetzen kannst. Mit den Sense-Controllern kannst du jedes Teil frei aufheben und untersuchen, um herauszufinden, welche Teile nebeneinander liegen. Referenzbilder bieten zusätzliche Hilfe und eine beruhigende Zen-Atmosphäre hilft dir, dich ganz auf das Puzzle zu konzentrieren.

Und wenn du das Gefühl hast, dass die Standardschwierigkeit von Puzzling Places zu leicht ist, kannst du die Anzahl der Teile für alle Rätsel erhöhen. Das Spiel teilt die Rätsel dynamisch in mehr Teile auf, was perfekt ist, wenn du auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung bist.

(Image credit: Monstars/Enhance Games)

Rez Infinite Das beste Beispiel für das PSVR 2 Eye Tracking

Ursprünglich eine PS4-Portierung des Sega Dreamcast-Klassikers, wurde die neueste PS5-Version von Rez Infinite mit PSVR 2-Unterstützung aktualisiert. Und sie hat dem alten Rhythmus-Shooter viele neue Inhalte hinzugefügt.

Das gesamte Spiel ist in VR spielbar, aber die faszinierendste Neuerung ist die Nutzung des Eye-Trackings von PSVR 2. Normalerweise würdest du den Analogstick des DualSense benutzen, um das Fadenkreuz von Rez Infinite zu bewegen. Aber mit dem Eye-Tracking von PSVR 2 kannst du deine Augen bewegen, ohne die Ausrichtung des Headsets zu verändern.

Das funktioniert auch hervorragend. Rez Infinite ist ein wildes Spiel, bei dem oft mehrere Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wenn du also die Möglichkeit hast, deine Augen zu bewegen, um sie anzuvisieren, anstatt ständig deinen ganzen Kopf zu bewegen, macht dieser rhythmusbetonte Titel mit PSVR 2 viel mehr Spaß.

(Image credit: Capcom)

Resident Evil Village ist eines der besten Horrorspiele der letzten Jahre und bot Capcom wieder einmal einen Vorwand, seine RE-Engine zu präsentieren. PSVR 2 gibt uns einen weiteren guten Grund, in die von Werwölfen heimgesuchte Umgebung von Village zurückzukehren.

Wenn du Resident Evil 4 VR auf Quest 2 gespielt hast, sind viele der Features aus dem Spiel auch in Village zu finden. Du kannst jetzt mit zwei Waffen umgehen und manuell Aktionen ausführen, wie z. B. Heilungseffekte anwenden, deine Waffen nachladen und mit Objekten interagieren, wodurch du voll und ganz in die Szene eintauchen kannst... und in den Schrecken.

Sei dir bewusst, dass dies auch das komplette Spielerlebnis ist, einschließlich aller gruseligen Momente. Resident Evil Village ist zwar ein spannendes, actiongeladenes Spiel, aber die Horrorabschnitte sind nichts für schwache Nerven, vor allem, wenn du sie in VR spielst.

(Image credit: Better Than Life)

Kayak VR Ein großartiges Beispiel für die Sense-Controller der PSVR 2

Wir hätten nicht gedacht, dass das Paddeln eines Kajaks ein so erfüllendes Erlebnis sein kann, aber Kayak VR auf PSVR 2 zeigt, dass scheinbar banale Aufgaben sowohl fesselnd als auch aufregend sein können.

Kayak VR nutzt die Sense-Controller von PSVR 2 hervorragend. Mithilfe ihrer Bewegungsfunktionen paddelst du in der Ego-Perspektive mit deinem Kajak eine Vielzahl von Flüssen und Bächen auf der ganzen Welt hinunter. Das ist ein fesselndes Erlebnis, das gleichermaßen entspannend und fesselnd ist; du wirst auf jeden Fall deinen Oberkörper trainieren, indem du das Paddeln nachahmst.

(Image credit: Handy Games)

Townsmen VR Das beste PSVR 2 Bau- und Managementspiel

Neue Welten in VR zu erkunden, kann eine transformative Erfahrung sein. Aber wie wäre es, wenn du selbst eine bauen würdest? Townsmen VR ist ein Bau- und Verwaltungssimulator, der genau das kann.

Das Beste an Townsmen VR ist sein hohes Maß an Interaktivität. Du sammelst Ressourcen, baust Gebäude und Verteidigungsanlagen und verwaltest (oder folterst) deine Bevölkerung - alles mit deinen virtuellen Händen über die Sense-Controller.

Das Spiel ist bemerkenswert einfach zu erlernen, aber dank seiner Tiefe auch sehr reizvoll. Wir fanden auch die hohe Interaktivität von Townsmen VR ziemlich intim und ungemein befriedigend. Das Wissen, dass wir unsere Städte mit unseren eigenen Händen gebaut haben, verleiht dem Spiel eine taktile Tiefe, die selbst die besten PS5-Controller nicht bieten können.

(Image credit: Hello Games / Valve)

No Man's Sky Das beste PSVR 2 Spiel zur Erkundung

No Man's Sky hat seit seiner ersten Veröffentlichung einen langen Weg zurückgelegt und wurde in den letzten Jahren durch zahlreiche kostenlose Updates mit zusätzlichen Inhalten und Funktionen versorgt. Das neueste Update fügt dem Spiel die kostenlose PSVR 2-Unterstützung hinzu und macht die Erkundung des nahezu unendlichen Universums von No Man's Sky noch interessanter.

Egal, ob du die Galaxien von No Man's Sky zum ersten Mal erkundest oder schon lange dabei bist, die PSVR 2-Unterstützung verleiht dem einsamen, kontemplativen Universum des Spiels eine willkommene Dimension. Das ganze Spiel ist auch dabei, d.h. du kannst einen Planeten nach Rohstoffen absuchen und durch den Weltraum fliegen - und das alles mit deinem PSVR 2-Headset.

Die besten PSVR 2 Spiele: FAQs

Wie viel kosten die PSVR 2-Spiele? PSVR 2-Spiele sind zu verschiedenen Preisen erhältlich. Horizon: Call of the Mountain hat den Präzedenzfall geschaffen, dass die großen Exklusivtitel des Headsets den vollen Preis haben, nämlich 69,99 €. Kleinere Titel und Portierungen können in der Regel für weniger gekauft werden. Einige Spiele unterstützen PSVR 2 auch als kostenlose Updates, so dass du nicht unbedingt mehr als das Headset selbst ausgeben musst.

Wann wird PSVR 2 veröffentlicht? PSVR 2 ist ab dem 22. Februar 2023 erhältlich. Du kannst das Headset alleine für 599 € kaufen. Alternativ kannst du auch ein Bundle aus PSVR 2 und Horizon: Call of the Mountain zum Preis von 649,99 € erwerben.

Kannst du normale PS5-Spiele auf der PSVR 2 spielen? Ja, du kannst deine PS5-Spielebibliothek über den Cinematic-Modus des Headsets spielen. Dadurch wird ein virtueller Bildschirm auf dem Display erzeugt. Wir würden dies jedoch nur als Kuriosität empfehlen, denn normale PS5-Spiele profitieren mehr von der Ausgabe auf einem 4K-Fernsehbildschirm oder -Monitor.