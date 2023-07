Apple arbeitet an einer neuen Hörtest-Funktion für die AirPods Pro

Apple baut die Hörhilfefunktionen der AirPods weiter aus. Laut dem neuesten E-Mail-Newsletter von Mark Gurman, dem Tech-Reporter von Bloomberg, arbeitet das Unternehmen an einer neuen Hörtestfunktion, mit der du feststellen kannst, welche Frequenzen du hören kannst und welche nicht.

Apple begnügt sich nicht damit, die besten True-Wireless-Kopfhörer herzustellen, die man für Geld kaufen kann. Das Unternehmen will ihre privilegierte Position auch nutzen, um dir zu helfen, deine Gesundheit mit einem der besten AirPods zu überwachen.

Dies baut auf den Gesundheitsfunktionen für das Gehör auf, die Anfang des Jahres in Patentanmeldungen entdeckt wurden. Darin wurde angedeutet, dass künftige AirPods über integrierte Temperatursensoren verfügen könnten, um einen noch genaueren Zyklus zu verfolgen und sogar Anzeichen von Fieber zu erkennen. Die Nachfolger der AirPods Pro 2 werden keine großen Hardware-Upgrades erhalten, abgesehen von der Umstellung von Lightning auf USB-C zum Aufladen, aber so wie es sich anhört, arbeitet Apple an einigen wirklich interessanten Updates, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen.

Wie die Apple AirPods dir helfen, besser zu hören

Die aktuellen AirPods Pro 2 sind dank Funktionen wie Live Listen, mit denen du dich in belebten Umgebungen auf bestimmte Geräusche konzentrieren kannst, überraschend gute und günstige Hörhilfen.

Wahrscheinlich sollten sich Leute mit Gehörproblemen ein Hörgerät zulegen, aber die AirPods Pro nun mal ein Vielfaches günstiger. Handelsübliche Hörgeräte können das Zehnfache oder mehr kosten und haben in der Regel nicht die Benutzerfreundlichkeit, die Klangqualität oder die umfassendere iPhone-Integration der Apple-Kopfhörer. In Deutschland und in vielen anderen Ländern sind Hörgeräte regulierte medizinische Geräte. Das bedeutet zusätzliche Kosten und Komplexität, die für normale Kopfhörer nicht gelten, und es hat den Nebeneffekt, dass die Konkurrenz ferngehalten wird.

Sony und Bose arbeiten bereits in diesem Bereich, und laut Gurman hat Apple vor, dasselbe zu tun. Das Unternehmen hat Ingenieure von traditionellen Hörgeräteherstellern eingestellt und eine einfache, aber effektive Hörtest-App entwickelt, die durch das Abspielen von Tönen und anderen Geräuschen Anzeichen von Hörschäden oder -verlust erkennen kann.

Erwarte aber nicht, dass dies 2023 oder vielleicht sogar 2024 der Fall sein wird. Apple scheint bei seinen Earbuds mit einem dreijährigen Hardware-Zyklus zu arbeiten. Da die AirPods Pro 2 2022 auf den Markt kamen, werden wir die dritte Generation nicht vor 2025 erwarten können. Wenn dein Gehör nicht mehr das ist, was es einmal war, könnten die AirPods Pro 3 zu einem wirklich lebensverändernden Erlebnis werden.