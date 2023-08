Still und heimlich übernimmt Apple Music eines der beliebtesten Spotify-Features und macht es noch besser!

Apple Music legt nach und überrascht Musikliebhaber mit einem neuen Feature: die Discovery Station. Offiziell noch nicht angekündigt, ist diese coole Funktion bereits verfügbar und verspricht, deinen musikalischen Horizont zu erweitern.

Ähnlich wie Discovery Weekly von Spotify, aber mit dem Apple-Touch, wird die Discovery Station ab sofort den begeisterten Nutzern zur Verfügung stehen – wahlweise via iPhon, iPad oder aber der Mac-Web-Applikation.

Wie du sie findest? Geh einfach auf die Apple Music App und klicke auf "Jetzt hören", um deine personalisierte Wiedergabeliste zu finden. Selbige gesellt sich zum "Dein Name"-Sender und hört zu Deutsch auf den logischen Titel "Musik entdecken". Eine direkte Einladung von Apple also, neue Interpreten zu finden oder deinen musikalischen Horizont einmal mehr zu erweitern.

Während wir noch gespannt auf die offizielle Ankündigung warten, bietet das Feature schon heute eine neue, aufregende Möglichkeit, um Künstler zu entdecken und dürfte somit auch wieder eine ganze Reihe von Interessenten hin zur Spotify-Alternative ziehen ...

Was genau hat es mit der neuen Funktion auf sich?

Die neueste Dreingabe von Apple Music ist die aufregende Discovery Station – eine automatisch generierte Wiedergabeliste, die auf Basis deines Hörverlaufs völlig neue Musikvorschläge kreiert. Vom Lana Del Rey-Remix, den du nie zuvor gehört hast, über Maggie Rogers, Limp Bizkit, Self Esteem bis hin zu Miley Cyrus – Hip-Hop, Pop, Metal ... hier ist für jeden das genau Passende dabei.

Allerdings befindet sich die neue Funktion noch immer in den Anfängen, weswegen du dich nicht wundern solltest, wenn nicht jede neue Empfehlung ein direkter Treffer ist. Es ist – wie bei den meisten Algorithmen – ein langwieriges Prozedere, das noch einige Updates und Daten benötigt, um wirklich auch langfristig Hitgaranten für deine privaten Playlists auszuspucken.

Im Moment ... gibt es nämlich scheinbar noch keine Priorisierung und entsprechend nimmt Apple Music an, dass jeder gehörter Song gleichermaßen relevant für die Playlisterstellung ist. Und das ist, verständlicherweise, nur bei den wenigsten Nutzern der Fall.

Musikgeschmäcker ändern sich und es gibt Bands, die auch ich seit Jahren nicht gehört habe. Manchmal ist so ein "Blast from the Past" ja ganz cool, in 2023 aber noch immer mit meiner trotzigen Rocker-Teenager-Phase konfrontiert zu werden ist nicht gerade etwas, was ich mir in aller Regelmäßigkeit ersehne ...

Alles in allem finde ich die Idee hinter dem neuen Discovery-Sender aber grandios und bin mir sicher, dass auch der ein oder andere Nutzer hiermit noch längerfristig sein wahres Vergnügen haben dürfte!

Für den vollen Musikgenuss sind die passenden Kopfhörer aber natürlich unabdingbar. Nur gut, dass Kollege Michael hierfür schon längst den entsprechenden Ratgeber parat hat.

Du bist eher auf der Suche nach raumfüllenden Optionen? Dann schau dich mal bei unseren Bluetooth-Lautsprecher-Empfehlungen um!