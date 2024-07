Det andet Samsung Galaxy Unpacked2024-begivenheden er planlagt til at finde sted onsdag den 10. juli, hvor Samsung forventes at præsentere Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring og potentielt nogle nye Galaxy Buds ved begivenheden i Paris.

Vi ved endnu ikke med sikkerhed, om netop disse produkter vil blive afsløret, men et væld af konsekvente lækager omkring udviklingsstadierne for telefoner, wearables og ørepropper tyder på, at Samsung planlægger en stor lancering, der dækker flere kategorier, snarere end en lancering, der udelukkende fokuserer på telefoner, som Galaxy S24-eventet i januar.

Under alle omstændigheder vil alt blive afsløret den 10 juli og nedenfor gennemgår vi, hvordan du kan se denne måneds Samsung Galaxy Unpacked-event. Vi har også inkluderet et kort resumé af, hvad du kan forvente.

Sådan ser du Samsung Galaxy Unpacked 2024 live

Samsungs næste Galaxy Unpacked-event er bekræftet til at finde sted onsdag den 10. juli. En livestream af hovedpræsentationen starter kl. 15:00 dansk tid.

Hvis du vil se begivenheden live, kan du gøre det via Samsungs YouTube-kanal. Men hvis du registrerer dig for at se livestreamen på Samsungs Hjemmeside, deltager du i lodtrækningen om en Samsung Mystery Box til en værdi af 26.000 SEK.

Hvis du foretrækker at følge Galaxy Unpacked via sociale medier, vil Samsung også dele indlæg minut for minut fra Samsungs konto på X.

Der vil også være TechRadar-journalister, som deltager på stedet i Unpacked-eventet i Paris Hvis du er fan af korte videoer, skal du sørge for at holde øje med TechRadars TikTok-konto, hvor de vil uploade reaktionsvideoer lige efter Unpacked.

Hvad du kan forvente på Samsung Galaxy Unpacked 2024

Samsung Galaxy Ring i prototypeform. (Image credit: Samsung)

Vi forventer at se to nye foldbare telefoner blive afsløret ved denne måneds Unpacked-event samt nye Galaxy Watches, Galaxy Ring og muligvis nogle nye Galaxy Buds.

Ifølge rygterne forventes det, at Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 være iterative opdateringer af deres respektive forgængere. Begge modeller forventes at få den superhurtige Snapdragon 8 Gen 3-chip samt AI-drevne fotograferingsfunktioner fra Galaxy S24 Ultra og nogle mindre designændringer.

Specifikt kan Galaxy Z Fold 6 få en lidt større ydre skærm, mens Galaxy Z Flip 6 får nogle mindre opgraderinger af bagkameraernes udseende.

Mht. Galaxy Watch 7 ocg det rygtede Galaxy Watch Ultra fVi forventer et nyt Exynos W1000-chipsæt til begge modeller, mere base ring til Watch 7 og øget batteri og skærmstørrelse til Watch Ultra.

Galaxy Ring kan blive stjernen i denne måneds Unpacked-begivenhed, da Samsung allerede har antydede den længe ventede bærbare enhed ved lanceringen af Galaxy S24 i januar. Flere funktioner til Galaxy Ring er allerede blevet lækket, herunder pulsmåling, stresssporing, menstruationscyklussporing og aflæsning af hudtemperatur, så vi er spændte på at se den meget omtalte bærbare enhed i aktion.

Vi er ret sikre på, at Samsung også vil lancere nogle ørepropper på Galaxy Unpacked 2024, nærmere bestemt Galaxy Buds 3 Pro. De nye ørepropper forventes at have flere opgraderinger i forhold til den tidligere model, herunder lydopgraderinger, smartere ANC, "blade lights" og AirPods Pro-lignende stilke.