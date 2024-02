Apples A18-chipsæt til iPhone 16 kan hjælpe dem med at slå Samsung og deres AI på Galaxy S24

Med Samsung Galaxy S24-serien og Google Pixel 8-serien, der begge kan prale af avancerede AI-funktioner, har Apple noget at indhente, og nu lyder det, som om iPhone 16-serien kan være udstyret til at matche eller endda slå disse telefoner, når det kommer til AI-funktioner.

Ifølge det taiwanske site Economic Daily News (via 9to5Mac) vil Neural Engine i A18-chipsættet, som vi forventer, at iPhone 16-serien vil bruge, have "betydeligt" flere kerner end Neural Engine i A17 Pro, der bruges af iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Neural Engine er en del af Apples chipsæt, der er designet specifikt til at drive AI- og machine learning-opgaver, så det er en nøglekomponent i enhver stor AI-opgave, som Apple måtte udføre. Derfor ville det give mening for Apple at øge antallet af kerner, der er til rådighed for Neural Engine i deres næste telefonchipsæt.

Hjemmesiden siger ikke, hvor mange kerner Neural Engine i A18 kan have, men A17 Pro har 16, så mere end det ville være en god ting. Det ville også være første gang, Apple har øget antallet af kerner i sin neurale motor siden iPhone 12, så dette kunne være den største forbedring, vi har set i iPhones AI-kapacitet i et stykke tid.

Antallet af kerner er dog ikke alt, da A17 Pros neurale motor er op til dobbelt så hurtig som A16 Bionics, selvom den har det samme antal kerner. Vi tager denne lækage med et gran salt, selvom vi helt sikkert forventer, at A18 på en eller anden måde vil byde på markant forbedrede AI-kapaciteter.

Kun en opgradering til Pro?

Mens nogle rapporter antyder, at alle iPhone 16-modeller vil have et A18-chipsæt, er det værd at bemærke, at Apple i de sidste par år har reserveret sine nyeste chipsæt til Pro-telefonerne. Vi har også hørt, at nogle AI-funktioner kan være eksklusive for iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, hvilket kan betyde, at iPhone 16 og iPhone 16 Plus får et mindre chipsæt.

Om det bliver A17 Pro, som er Apples bedste chipsæt lige nu, eller en mindre version af A18 - måske en, der ikke har så mange Neural Engine-kerner - er endnu uvist.

Uanset hvad lyder det i hvert fald mere og mere sandsynligt, at dette års Pro-modeller vil have hardware, der matcher Samsungs og Googles AI-kapaciteter. Om de også vil have softwaren og funktionerne, er mindre klart. Alt det finder vi ud af i september, hvor iPhone 16-serien sandsynligvis lander.

