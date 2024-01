iPhone 16 og iPhone 16 Plus kan få flere RAM - men ikke nyt 5G-modem

Det seneste iPhone 16-læk byder på både gode og dårlige nyheder for standardmodellen og iPhone 16 Plus - de får muligvis flere RAM, men får ikke gavn af et nyt og hurtigere 5G-modem.

Det siger analytikeren Jeff Pu fra Haitong International Securities, selvom det ikke er en ny påstand. Pu gentager snarere ting, han sagde om iPhone 16-serien tilbage i oktober. Ikke desto mindre viser det, at han tre måneder senere stadig har tillid til sine informationer.

Specifikt hævder Pu (via MacRumors), at iPhone 16 og iPhone 16 Plus vil have 8 GB RAM, hvilket er en opgradering fra de 6 GB i iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Det vil sætte dem på niveau med iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, samt, efter sigende, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max; Pu hævder, at Pro-modellerne ikke vil få en opgradering i RAM i år.

Hurtigere Pro-5G og bedre batterilevetid

Til gengæld bliver Pro-modellerne udstyret med et nyt Snapdragon X75-modem (via MacRumors). Det vil angiveligt give hurtigere 5G download- og uploadhastigheder end X70-modemmet, der findes i de nuværende iPhones, samtidig med at det bruger op til 20% mindre strøm.

Desværre vil standard iPhone 16 og iPhone 16 Plus tilsyneladende ikke få denne opgradering, men vil i stedet holde sig til Snapdragon X70, som findes i alle iPhone 15-modeller.

På plussiden siges det, at standardmodellerne i det mindste får Wi-Fi 6E-understøttelse, hvilket vil øge deres Wi-Fi-performance og sætte dem på niveau med Pro-modellerne i den henseende.

Selvom Pu virker overbevist om disse påstande, anbefaler vi stadig at tage dem med et gran salt, især fordi iPhone 16-serien sandsynligvis ikke udkommer før september, så det er stadig tidligt for rygter.

Men hvis forudsigelserne viser sig at være præcise, kan iPhone 16 og iPhone 16 Plus være bedre til multitasking end deres forgængere, mens iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max kan være bedre rustet til at få mest muligt ud af 5G og kan tilbyde bedre batterilevetid, når de bruger 5G.