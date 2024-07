CMF by Nothing klar med Phone 1, Buds Pro 2 og Watch Pro 2

(Foto: CMF by Nothing)

CMF, et sub-brand fra teknologi-virksomheden Nothing, har i dag annonceret tre nye produkter: CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 og CMF Buds Pro 2. Disse produkter demonstrerer, at god design og høj kvalitet ikke behøver koste en formue.

Nothings undermærke CMF, som blev lanceret i 2023, fortsætter sit billige, men muntre tema med deres tre nyeste produkter. Især Phone 1 tilbyder meget (på papiret) til en pris fra under 1.800 kroner, hvilket gør den til lidt af flagship-killer, hvis den kan levere samme kvalitet i virkeligheden.

På specifikationsfronten har Phone (1) en 6,67" AMOLED-skærm (med 120Hz opdateringsfrekvens) og kører Android 14 under en Nothing OS-brugerflade. Kameraopsætningen er også lovende i forhold til prisen, med et 50MP f/1.8 hovedkamera med dybdesensor til portrætbilleder og et 16MP selfie-kamera.

Andre steder burde ydeevnen ikke adskille sig radikalt fra Nothing Phone 2a takket være en MediaTek Dimensity 7300-chip og et batteri på 5.000 mAh. Basislageret er også 128 GB, og den har IP52-vandmodstand, hvilket betyder, at den vil kunne klare et enkelt stænk.

Det mest interessante er måske, at CMF Phone 1 også har et aftageligt bagcover. Det betyder, at du kan skrue det originale cover af og erstatte det med andre covers for at give den et nyt udseende. Desværre kan du ikke udskifte komponenter som batteriet, hvilket betyder, at Phone 1 ikke går lige så langt som Fairphone, men det er alligevel en fin funktion.

Du kan forudbestille CMF Phone 1 fra Nothing's hjemmeside nu i sort, orange eller lysegrøn til $199 / £179 / AU$399 (for versionen med 128 GB / 8 GB RAM), og den forventes at blive sendt fra den 12. juli. Det er dog værd at bemærke, at telefonen sælges via et "beta-program" i USA, da den endnu ikke er fuldt optimeret til amerikanske mobilnetværk.

Hvis du er på udkig efter et smartwatch til en overkommelig pris eller et sæt trådløse øretelefoner, kan Nothing's CMF-undermærke måske også dække dig ind der. CMF Watch Pro 2 er efterfølgeren til sidste års debutmodel.

Som reference kan nævnes vores CMF Watch Pro anmeldelse konkluderede, at det var "et smartwatch med stor værdi, men ikke perfekt."

Som man kan forvente til prisen på 69 euro (ca. 515 kroner), får Watch Pro 2 ikke Googles Wear OS, hvilket betyder, at der ikke er nogen tredjepartsapps. Men CMF lover at uret får grundlæggende smartwatch-funktioner som pulsmåling parret med søvn-, stress- og SpO2-overvågning (sidstnævnte måler iltmætningen i blodet).

Imponerende nok får du også GPS-sporing og et løfte om en batterilevetid på op til 11 dage. Ligesom på CMF´s Phone 1 er det også her muligt at skifte cover, så uret får en anden farve. Det er en spændende tilpasningsmulighed, som vil gøre det langt mere interessant at eje dette ur.

Dertil kommer en 1,32" AMOLED-skærm med automatisk lysstyrke (som manglede på forgængeren). Igen tyder det på, at CMF vil levere noget, der leverer høj kvalitet til en virkelig lav pris.

Endelig er der de nye Buds Pro 2, som er opfølgeren til mærkets originale trådløse ørepropper fra sidste år. Den vigtigste opgradering her er et løft til Active Noise Cancelation, som nu blokerer for lyd op til 50 dB (i stedet for 45 dB), plus en påstand om forbedret lydkvalitet.

På designfronten er der også et nyt etui med en integreret drejeknap, som giver dig mulighed for at styre øretelefonernes lydstyrke og støjreduktion og aktivere ChatGPT. Ja, det er rigtigt, Buds Pro 2 har ChatGPT-integration, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til AI-assistenten på din CMF- eller Nothing-telefon.

De er billige, men er de også gode?

CMF by Nothing-mærket fortjener stor ros for at have bragt sjovt og muntert design ind i budgetområdet for telefoner, øretelefoner og smartwatches. På papiret ser de nye lanceringer alle ud til at give god værdi, selv om de naturligvis har begrænsninger til disse priser.

Vi har endnu ikke testet CMF Phone 1, Watch Pro 2 eller Buds Pro 2, men vi håber på at få fat i den snart, så vi kan komme med en test af nyhederne.

Pris og tilgængelighed

CMF Phone 1 fås i to modeller:

- 8GB + 128GB: 239 euro (ca. 1780 kroner)

- 8GB + 256GB: 269 euro (ca. 2005 kroner)

CMF Watch Pro 2: 69 euro (ca. 515 kroner)

CMF Buds Pro 2: 59 euro (ca. 440 kroner)

Alle produkter kan købes fra cmf.tech med forudbestillinger fra den 8. juli og åben salg fra den 12. juli.