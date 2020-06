YouSee klar med eSIM til din mobil

Siden sidste sommer har YouSees mobilkunder kunnet købe Apple Watch med indbygget simkort. Nu bliver de muligt at købe eSIM til de mobiltelefoner, der understøtter eSIM-teknologien.

”Vi har oplevet stor interesse omkring den nye eSIM-teknologi hos vores kunder, og derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde eSIM til både Apple Watch og mobiltelefoner og dermed gøre det endnu lettere at være mobilkunde hos YouSee,” siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee.

eSIM er en indbygget chip, der sidder i bl.a. smartphones, tablets og andre enheder. eSIM kan dermed erstatte det fysiske simkort og kan let aktiveres og skiftes digitalt. På den måde behøver man ikke længere at flytte det lille, fysiske simkort fra enhed til enhed, og det er derfor nemmere at skifte til nye enheder, da man elektronisk kan vælge, aktivere og ændre et simkort.

Med eSIM kan man tilknytte flere abonnementer til sin mobil, så man f.eks. kan have både et arbejds- og privatnummer på samme telefon. Man kan dog kun have et aktivt eSIM ad gangen på telefonen.

“Med eSIM bliver vores digitale liv lidt lettere, og jeg ved, at mange af vores kunder har set frem til at kunne benytte det indbyggede simkort. Da vi i stigende grad bruger mobiltelefonen til alle former for kommunikation og også som for eksempel betalingsmiddel, har det være vigtigt for os at få integreret et højt sikkerhedsniveau i vores nye eSIM-produkter, inden vi lancerede dem,” siger Jacob Mortensen.

Alle mobilkunder hos YouSee kan opgradere til eSIM på ’Mit YouSee’. Det koster ikke ekstra. Nye mobilkunder kan vælge om de ønsker et fysisk simkort eller eSIM, når de opretter et abonnement.

For at kunne benytte eSIM fra YouSee kræver det en af følgende modeller: