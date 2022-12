Yellowjackets sæson 2 får premiere på SkyShowtime

SkyShowtime har annonceret, at den Emmy-nominerede dramaserie Yellowjackets vender tilbage med den længe ventede sæson 2 d. 25. marts 2023. Sæson 1 har en sjælden 100 % score på Rotten Tomatoes, og modtog desuden syv Emmy-nomineringer. Serien er produceret til SHOWTIME af studiet Entertainment One (eOne) og distribueret af Paramount Global Content Distribution - serien er i øjeblikket under produktion i Vancouver.

Yellowjackets er lige dele overlevelsesepos, psykologisk gyserhistorie og intenst drama. En saga om et hold talentfulde kvindelige fodboldspillere fra en high school, der overlever et flystyrt dybt inde i den nordlige ødemark. Serien skildrer deres udvikling fra at være et kompliceret, men blomstrende team til at blive en vild klan i ødemarken. Og så følger den også holdet 25 år efter flystyrtet, hvor de overlevende prøver at samle trådene for begivenhederne i ødemarken - og finder ud af, at fortiden aldrig rigtig er forbi. Og at det, der skete mellem dem i ødemarken, slet ikke er slut.