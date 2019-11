Waoo tilbyder Smart Home på abonnement

Hos Waoo mener man, at flere danskere bør bo lidt smartere – i hvert fald, når det handler om Smart Home-teknologi. Derfor lancerer fiberselskabet nu løsninger til det smarte hjem med Google Nest-produkter på abonnement.

Selskabets nye abonnementsmodel bliver rullet ud til både eksisterende og nye kunder næste år. Men allerede her i november vil nuværende kunder få et loyalitetstilbud med en Google Chromecast til streaming samt en Google Nest Mini, efterfølgeren til den lille smarthøjttaler Google Home Mini.

"Rigtig mange har mod på at tage de nye muligheder til sig, men de er bare ikke kommet i gang – enten fordi det er for uoverskueligt, eller fordi det kan være en bekostelig affære at indrette sit hjem med smarte enheder. Derfor vil vi som den første danske internetudbyder i et partnerskab med Google, hjælpe flere forbrugere i gang med den smarte teknologi," udtaler adm. direktør Jørgen Stensgaard, Waoo, i en pressemeddelelse.

Praktisk hjælp

Fiberselskabets ambition om at hjælpe forbrugerne i gang med et smart hjem skal også forstås helt bogstaveligt. For udover selve abonnementet vil selskabet også tilbyde praktisk hjælp i form af installation, vejledning og support til de kunder, der har behov for det.

Bortset fra det nævnte november-tilbud med en Chromecast og en Google Nest Mini, melder historien ikke noget om, hvilke abonnementsløsninger, der konkret bliver tale om, ligesom Waoo ikke nævner priser. Men vi skal selvfølgelig nok holde dig opdateret, når der dukker flere oplysninger op.