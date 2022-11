Vil du vinde et livs forbrug af smartphones?

Gennem hele november er OnePlus i luften med en anderledes Black Friday-kampagne, nemlig den virtuelle skattejagt Operation Black Box. Her skal brugerne begive sig ud på jagt efter mystiske sorte bokse med vilde præmier. Nu løfter OnePlus sløret for den ultimative hovedpræmie, nemlig et livslangt forbrug af gratis OnePlus flagskibsmodeller til vinderen - skal det være dig?

Nu skruer OnePlus op for graderne og afslører i dag en af de vildeste præmier til dato, som er at finde i den såkaldte Golden Box - nemlig et livslangt forbrug af OnePlus’ topmodeller.

Den første telefonpræmie i rækken bliver topmodellen OnePlus 10 Pro 5G, der er udstyret med anden generation af det populære Hasselblad-kamera, det lynhurtige 80W SUPERVOOC opladningssystem og en fantastisk ydeevne. Derefter er vinderen sikret en OnePlus flagskibsmodel én gang om året resten af livet.

Ligesom de øvrige boxes er koordinaterne for Golden Box nøje udvalgt af OnePlus’ community og skal afkodes ved hjælp af ledetråde på OnePlus' sociale kanaler og OnePlus.com. Derefter skal boksen findes ved hjælp af Google Street View.

Det er muligt at deltage og vinde helt frem til den 30. november.

Foruden hovedpræmien i Golden Box er der gode muligheder for at få fat i en af OnePlus' modeller - fx den populære OnePlus 10T 5G eller OnePlus Nord 2T 5G - til en særlig god pris med Black Friday-tilbuddene, der løber helt indtil den 30. november.