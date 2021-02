Verdenen i Diablo 4 er så åben, som den kan blive

Der var masser af Diablo-nyheder på onlineeventet BlizzCon 2021. Der kommer bl.a. en remasteret udgave af Diablo 2

Under vores interview med Diablo 4 art director John Mueller og lead designer Joe Shelly ved BlizzCon 2021, har vi været nysgerrige på detaljer omkring den åbne verden, og hvordan den passer ind i hele Diablo-universet? Dykker Blizzard langt ned i detaljerne og bygger videre på det bedste fra de tidligere spil? Eller er det helt nytænkning i et forsøg på at få mere opmærksomhed?

(Image credit: Blizzard)

Svaret er både og. De, der er fascineret af åbne spilverdener skal vide, at det stadig i høj grad er et Diablo-spil.

Den åbne verden giver selvfølgelig nogle muligheder, man ikke normalt forbinder med Diablo. Ikke-lineær progression og udforskning, engagerende interaktioner med verden ud over hovedhandlingen, overraskelsesmøder og sidehistorier.

(Image credit: Blizzard)

Strukturmæssigt bliver din lineære fremdrift droppet i Diablo 4 til fordel for noget, frt minder mere som en åben verden.

"Der er et indgangspunkt i spillet, så er der et punkt, hvor tingene adskiller sig, og du har mange muligheder for, hvilken vej du vil," siger Mueller.

”I den første del af spillet er der en sti ind, så mange muligheder for, hor du vil gå videre til derfra derfra. På et meget senere tidspunkt konvergerer det sammen igen til allersidst”.

Som et eksempel kan du efter den indledende del af spillet forfølge historiens missioner i tre separate regioner i verden: Scosglen, Fractured Peaks eller Dry Steppes. Du bestemmer selv rækkefølgen.

Der er mere at fordybe sig ud over hovedmissionen. I Diablo 3 føltes det som en simpel, men effektiv opbygning frem mod den endelige mission. Denne gang vil Blizzard gøre verdenen mere dynamisk.

"I et spil med en åben verden sker der en masse sjove ting, der lokker dig væk fra den oprindelige sti. Som spiller skal du træffe mange beslutninger undervejs, der ikke tidligere har været nødvendige i Diablo," siger Mueller.

(Image credit: Blizzard)

Lead designer Joe Shelly giver os et eksempel på hvordan en dag i den nye Diablo-verden kan se ud:

"Fra Fractured Peaks kan du ride ud til en lejr og blive distraheret undervejs. Måske er der et par Goat Men, der generer landsbybeboere. Derefter opdager du måske, at en boss er dukket op i Scosglen."

I mellemtiden vil PvP finde sted i en dedikeret region kaldet Fields of Hatred. Her samler du den unikke valuta Blood Shards ved at bekæmpe monstre og andre spillere, selvom Mueller påpeger, at mere listige spillere kan engagere sig i denne region på en anden måde.

”Jeg ser Fields of Hatred som PvE-indhold,” siger han. "Det er overlevelsesaspektet i spillet, hvor jeg bare prøver at komme ind, få Shards, gå til sælgerne og komme væk".

Det er fedt, at Diablo 4 samler sin missioner, PvP og de afgørende øjeblikke i en verden - en massiv forbedring af det fragmenterede Diablo 3. Ved at du kommer igennem mange andre ting, mens du arbejder på hovedmissionen kommer du virkelig på opdagelse i den åbne verden.

Det minder mere om Destiny 2 og Exile Path end for eksempel Red Dead Redemption 2. Det faktum, at der ikke blev nævnt nogen sidemissioner og historier under interviewet, men snarere verdensbosser, PvP-zoner og begivenheder, tyder på, at det bliver et game-as-service (en model, hvor udvikleren bruger alternative metoder for at tjene penge på spillet.)

Mueller bekræftede, at der ikke er andre historier eller dialogmuligheder. Hver lejr er unik og beboet af forskellige slags fjender.

(Image credit: Blizzard)

Når du besejrer fjenderne befrier du Sanctuary-folket, og det kan føre spændende ting med sig. I en lejr har landsbyboerne svært ved at bekæmpe en stamme af kannibaler. De indgår en aftale med nogle dæmoner, som selvfølgelig overtager landsbyen. Du bliver tilkaldt for at hjælpe.



Diablo 4 er tilpasset en åbn verden, der er stor og glider godt for spilleren. Hver af dens fem regioner er op til 10 gange større end nogen af ​​dem i Diablo 3.