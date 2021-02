Telia: Derfor sælger vi PS5

Når der er elektronik på ønskelisten plejer du ikke at kigge i retning af teleselskaberne, men i tilfældet PS5 er det STEDET lige nu. Konsollen er ganske enkelt ikke på lager andre steder. Der er bare en væsentlig detalje: du skal tegne et bredbåndsabonnement, før du får muligheden for at købe PS5 Digital Edition.

Telia ligger da heller ikke skjul på, at det først og fremmest er en smart måde at få nye bredbåndskunder på.

"Telia er det eneste teleselskab i Danmark, der forhandler PS5, og vi prøver selvfølgelig at give vores kunder endnu flere grunde til at vælge Telia, når vi kobler de nye playstations sammen med vores bredbåndstilbud. Produkterne har en naturlig sammenhæng, så det giver god mening, at de købes samme sted. Telia har også et stort fokus på gamer-markedet, og med vores løbende PS5 kampagner vil vi også gerne understøtte den øgede interesse, som gaming oplever i øjeblikket." lyder det i et mailsvar til TechRadar fra Telias kommunikationsafdeling.

Det lyder også at de hurtige stadig kan nå at sikre sig retten til at købe en PS5. - tilbuddet gælder kun de første 500.

Ingen af de traditionelle forhandlere er kommet med meldinger om, hvornår konsollen forventes at være på lager igen.