Fremragende pris på Huawei tablet

Hvad enten du skal arbejde eller lade dig underholde, så er denne lette tablet med stor ydeevne et oplagt køb for dig. Den præcise skærm er perfekt til daglig brug derhjemme eller på farten. Lige nu kan du få den til kun 1.980 kr. - du sparer 55%

Du kan være sikker på, at Matepad Pro ikke løber tør for lagerplads lige med det samme, da den har rig plads på 128 GB til fotos, videoer og apps. Hvis du har brug for mere plads, kan du købe et separat solgt NM-kort for at øge lagerkapaciteten med op til 256 GB. Så mulighederne er talrige.

Tabletten er ca. 7 mm tynd og vejer omkring et halvt kilo. Den passer perfekt i en lille taske eller rygsæk og er særligt designet til at blive taget med uden at tilføje unødvendig vægt. Vi går de lysere og varmere tider i møde, og kan du ikke næsten se dig selv på farten med denne lækre sag fra Huawei?