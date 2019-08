Vellyd på tilbud: Spar 24% på Beoplay E6

Hvis du er på udkig efter et par in-ear hovedtelefoner i den mere eksklusive ende af skalaen, kan det betale sig at tage et tjek hos HiFi Klubben, der har sat Bang & Olufsens Beoplay E6 ned fra 2.290 kr. til 1.745 kr.

Det betyder med andre ord, at du kan spare 545 kroner – eller 24 procent – på de trådløse hovedtelefoner, som forhandleren lige nu har på tilbud i både sandfarvet og sort.

Som altid har danske Bang & Olufsen ikke alene tænkt i god lydkvalitet, men også i sobre materialer og lækkert design. Og da Beoplay E6 er skabt til sport og en aktiv livsstil, er desuden gjort ekstra meget ud af pasformen, der tilmed kan tilpasses individuelt.

Bang & Olufsen Beoplay E6| 2.290,- 1.745,– | 24%|HiFi Klubben

Med dette tilbud på Beoplay E6 kan du sikre dig et par lækre in-ear hovedtelefoner til en yderst fornuftig pris. De er designet til sport – og dermed til at sidde sikkert og behageligt under selv hård træning.Se tilbud

Hvis du vil vide mere om Beoplay E6, eller ønsker at købe de trådløse hovedtelefoner, kan du klikke dig direkte videre til HiFi Klubbens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så du bør du nok ikke vente for længe med at slå til, hvis du gerne vil gøre brug af det.