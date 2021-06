Undersøgelse: Onlinemøder får kvinder til at fremstå mindre kompetente end mænd

Forskere fra SDU og universitetet i Magdeburg har undersøgt, hvordan forskellige stemmer opfattes via onlineværktøjer som Zoom, Skype eller Teams.

Undersøgelsen viser, at online møder er en ulempe for kvinder, da deres stemmer kan opfattes mindre udtryksfulde, kompetente og karismatiske end mænds stemmer.

Det skyldes nemlig, at ikke alle frekvenser transmitteres fuldt ud, hvilket går ud over især kvinder. Selvom der overføres store datamængder under videomøder, så er der tale om komprimeret lyd, som ikke formår at transmittere alle frekvenser og detaljer i det talende sprog. Det rammer altså i højere grad kvinder end mænd, viser undersøgelsen.

En række testlyttere blev spurgt om deres indtryk af optagede stemmer klassificeret på en skala fra en til ti. Kvindernes stemmer klarede sig markant dårligere og de kvindelige talere manglede den følelsesmæssige komponent, der giver sproget et karismatisk udtryk.

For at lave en sammenligning, så alle kan forstå, hvad der er på spil, så forklarer lektor ved Center for Industriel Elektronik ved SDU i Sønderborg, Oliver Niebuhr, og adjunkt Ingo Siegert fra Universität Magdeburg, der på denne måde.

”Du kan sammenligne det med smørrebrød. Når du komprimerer lyd, så fjerner du noget. Hvis vi tager ’Dyrlægens natmad’, så forsvinder der i mændenes tilfælde måske lidt skyr, fordi deres stemmeleje ligger i et bestemt frekvensområde. Fordi kvinders stemmer ligger på en anden frekvens, så forsvinder der mere; måske smør, saltkød, sky og løgringe, så der til sidst kun er en leverpostejsmad tilbage,” fortæller Oliver Niebuhr.

Pointen er, at leverpostej kan være kedeligt, hvilke bestemt ikke er godt i et vigtigt møde eller en eventuel forhandlingssituation.

”Hvis du skal overbevise en person om noget, så er det essentielt, at du fremstår karismatisk. Du skal have vedkommendes fulde opmærksomhed. Vores stemme er uhyre vigtig i den sammenhæng, specielt i en sammenhæng, hvor kropssprog er taget ud ad ligningen, som tilfældet er i et videomøde,” fortæller Oliver Niebuhr.

Oliver Niebuhr forklarer videre, at det er vigtigt med en god internetforbindelse, hvis man skal have flest mulige nuancer med i videomødet.

“Jo dårligere internet du sidder på, jo mere komprimeret bliver lyden”. Han slår fast, at tjenester til videomøder i fremtiden bør have mere fokus på de detaljer, som er essentielle i vores kommunikation.