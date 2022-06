Teleselskabet 3 indgår samarbejde med Tour de France

Det er slut med at gætte sig til, hvor mange cykelentusiastiske tilskuere, der følger med langs ruten til et cykelløb. Ved det ikoniske Tour de France, som i år for første gang nogensinde starter i Danmark, bidrager teleselskabet 3 med målinger af, hvor mange der følger med langs det smukke danske landskab med rapporter fra 3insights.

”Vi er meget stolte over, at Tour de France har valgt os som samarbejdspartner ved denne historiske begivenhed. Nu kan vi med statistisk præcision vise, hvor stort publikum har været til de tre danske Tour de France-etaper. Vi er overbevist om, at det her bliver et vigtigt værktøj – ikke kun for Tour de France, men for alle, der har et behov for at anskueliggøre den reelle værdi af events, hvor den type data indtil nu har været svær eller umulig at skabe,” siger Manager for 3insights hos teleselskabet 3 Jeppe Waidtsløw.

Udover at estimere antallet af tilskuere langs ruten kan 3insights fortælle, hvilke områder tilskuerne kommer fra, hvor længe de i gennemsnit opholder sig på en pågældende lokation, samt hvor mange udenlandske turister begivenheden tiltrækker. Indsigterne tager udgangspunkt i 3’s anonymiserede og grupperede netværksdata, således at det ikke kan føres tilbage til en enkelt person. Systemet er blevet testet i blandt andet det danske nationalstadion Parken, der i 2021 indgik i partnerskab med teleselskabet 3 om at sikre en stabil 5G forbindelse til tilskuere under fodboldkampe, koncerter og events.

Tour de France begynder 1. juli, hvor første etape køres fra København. Herefter går anden etape fra Roskilde over Storebæltsbroen og slutter i Nyborg. 3. og sidste danske etape køres fra Vejle med målområde i Sønderborg.