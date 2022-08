Tech-virksomhed gør det let at købe genanvendt elektronik

Studiestart, SU-budget, klimakrise og galoperende inflation. Der er nok at tænke på, når de studerende spejder efter ny computer, telefon eller tablet op mod studiestart. Der er dog hjælp at hente med den nye online markedsplads Refurbed, der tilbyder et bredt sortiment af genanvendt kvalitetselektronik.

Universiteternes forestående studiestart kan ofte være en bekostelig fornøjelse, hvis elektronikken skal fornyes – både for pengepungen og klimaet generelt.

Der er dog godt nyt i forhold til begge problemstillinger: Europas hurtigst voksende online markedsplads for genanvendt elektronik, Refurbed, er nu tilgængelig i Danmark.

Tech-virksomheden har, i kølvandet på hastig vækst i blandt andre Tyskland, Italien og Østrig, for nylig indtaget det danske marked med et bredt udvalg af genanvendte elektroniske produkter. Sortimentet tæller både bærbare og stationære computere, smartphones, tablets, digitale ure og kameraer af høj kvalitet med mindst 12 måneders garanti.

”Vi er utrolig glade for at kunne bidrage til, at nu også danskere kan få en grøn og prisvenlig studiestart, når det kommer til ny elektronik. Med Refurbed-produkter sparer de studerende både på pengene og CO2-udledningen, mens de kan vide sig sikre på, at vores produkter gennemgår en omfattende istandsættelsesproces, så de ofte er så gode som nye,” siger Emma Jefelt, talsperson for Refurbed i Danmark.

”Det er afgørende for klimakampen, at vi bliver bedre til ikke at smide elektronik i skuffen eller skraldespanden, da genanvendelse af elektroniske produkter giver 70 procent mindre CO2-udledning sammenlignet med produktionen af et nyt tilsvarende produkt. Derfor sætter vi i Refurbed alle sejl ind på en markedsplads, der gør det nemt, sikkert og overskueligt for forbrugerne at anskaffe refurbished kvalitetselektronik, som både er prisvenlig og bæredygtig,” siger Emma Jefelt.