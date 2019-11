Supertilbud: Spar op til 40% på en iRobot Roomba

Vel er en robotstøvsuger ikke det mest sindsoprivende stykke tech-grej, man kan få fingre i, men omvendt er det mildest talt heller ikke spændende at bakse rundt med en old school, kablet støvsuger. Livet er ganske enkelt for kort – og det er ledningen i øvrigt altid også.

Så er du klar til at overlade det trivielle arbejde til en robot, har CDON lige nu tilbud på en stribe forskellige Roomba-støvsugere fra iRobot.

Der er tale om et miks af både lidt ældre og lidt nyere modeller i forskellige prisklasser, så der er givetvis én, der passer til de flestes rengøringsbehov og pengepung.

iRobot Roomba 966| 7.499 , - 4.798,– | 36% |CDON

Roomba 966 hører til de modeller, der kan kontrolleres fra en mobil via en iRobot HOME-app. Batteritiden er op til to timer, men når den ikke jobbet på den tid, genoptager den selv arbejdet efter endt opladning.Se tilbud

Du kan opnå den største besparelse på de tre ovennævnte støvsugere, men det er også muligt lave en god handel med en af de tre øvrige Roomba-modeller, som CDON har på tilbud lige nu.

Hvis du føler dig fristet til at lade en robotstøvsuger klare jagten på nullermændene, er det bare om at få kigget nærmere på tilbuddene i en fart, da det ikke fremgår af onlineforhandlerens hjemmeside, hvor længe de gælder.