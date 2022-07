Stor årsdag for mobiltelefonien i Danmark

1. juli 1992 begyndte Telenor, der dengang hed Sonofon, at sælge mobilabonnementer og kunne for første gang tilbyde danskerne et alternativ til statens teleselskab. Dermed er det i dag præcis 30 år siden, at telemonopolet for alvor blev brudt. Det satte gang i den kædereaktion af begivenheder, der har skabt det telemarked, vi kender i dag, som er præget af hård konkurrence til gavn for danskerne.

”Vi blev sat i verden for at tage et opgør med støvet teknologi og halvsløje kundeoplevelser og var danskernes første møde med et alternativ til statens teleselskab. Det blev startskuddet til det telemarked, vi kender i dag, som, sammenlignet med det, vi ser i udlandet, er præget af lave priser og høje standarder for dækning og udrulning af nye netværksteknologier,” siger Lars Thomsen, adm. direktør i Telenor Danmark.

”Meget har helt naturligt ændret sig på 30 år, både for os og i markedet. Men vi holder stædigt fast i den udfordrerrolle og pionerånd, som gennem årene har sikret tiltrængt innovation til gavn for danskerne og erhvervslivet. Seneste skud på stammen er bl.a. en unik service som NetSikker, der forsikrer kunderne i tilfælde af dårlige digitale oplevelser, og udviklingen af bredbåndsproduktet MaxSpeed, der har taget kampen op med fibermonopolerne. Lysten og viljen til at gøre en forskel og gå hele vejen for kunderne lever videre som en stærk og vigtig del af vores DNA,” siger Lars Thomsen fra Telenor.