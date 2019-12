Spotify har dobbelt så mange betalende abonnenter som Apple Music

For mindre end en måned siden, blev det afsløret, at Apple Music havde overtaget føringen fra Spotify i forhold til betalende brugere i USA - en milepæl for streaming-tjenesten – men Spotifys seneste indtjeningsrapport kan afsløre, at de stadig sidder tungt på det globale marked.

”Antallet af Premium-brugere er steget til 100 millioner, en stigning på 32% på et år,” står der i rapporten. Tallet er dobbelt så højt som det Apple kunne prale med tilbage i januar .

Rapporten forklarer delvist væksten med succesfulde familiepakker, at tjenesten er blevet bundlet med Google Home Mini i flere regioner, samt partnerskabet med Hulu i USA.

Det er værd at notere sig, at Spotify tilbyder en gratis adgang til deres tjeneste, hvilket Apple Music ikke gør, hvilket gør Spotifys totale lytterlat mere end fire gange større end Apples. Spotify har 217 millioner månedlige aktive brugere (en vækst på 26% i forhold til sidste år).