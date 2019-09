Spar 34% på Beats Solo3 Wireless

Hvis du er på udkig efter et par trådløse on-ear hovedtelefoner – og vel at mærke ikke har noget imod farver, der larmer lidt – kan du gøre en virkelig god handel hos CDON lige nu.

Forhandleren har nemlig nedsat Beats Solo3 Wireless i farverne rød, grøn og murstensrød med 34 procent, så du nu kan nøjes med at slippe 1.039 kr. for et par.

Beats Solo3 Wireless - grøn| 1.590,- 1.039,– | 34%|CDON

Kan du lide grøn, eller er ligeglad med farven, er der gode, danske kroner at spare på disse trådløse on-ear hovedtelefoner, der kan prale af en batteritid på op til 40 timer. Se tilbud

Det fornægter sig ikke, at Beats er ejet af Apple, der i 2014 købte brandet af rap-mogulen Dr. Dre, for med Solo3 Wireless kan du få Bluetooth-forbindelse til alle dine Apple-enheder på et øjeblik. Når du tænder for hovedtelefonerne og holder dem nær din iPhone, opretter de forbindelse til dit Apple Watch, din iPad og din Mac på samme tid.

Du har også mulighed for at aktivere Apples assistent, Siri, fra hovedtelefonerne. Og du kan desuden besvare opkald samt styre lyden via den indbyggede mikrofon og de multifunktionelle kontrollere, der sidder på ørekoppen.

Hvis du gerne vil vide mere om Beats Solo3 Wireless, eller ønsker at købe et par, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddene ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så du bør du nok ikke vente for længe med at slå til, hvis du gerne vil gøre brug af det.