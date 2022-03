Sony og Honda indleder samarbejde om elbiler

Sony og Honda har underskrevet et ”aftalememorandum”, der gælder et nyt selskab dannet af de to japanske giganter, og hvor de to skal udvikle og konstruere batteridrevne elektriske køretøjer sammen. Det skriver Mobil.nu

Selskabet bliver dannet i løbet af 2022 og de første biler fra samarbejdet skal rulle ud på vejene i 2025. Sony skal stå for mobilitetsserviceplatformen, mens Honda står for produktionsmulighederne. Det fælles selskab skal tage sig af planlægning, udvikling, design og salg af bilerne.

Sony annoncerede allerede på CES 2020, da de fremviste Vision-S-konceptet, at de vil ind på bilmarkedet. Vision-S 02 blev afsløret i januar i år og Sony sagde, at selskabet vil oprette Sony Mobility Inc. i foråret 2022 for at fremstille elektriske køretøjer. Den plan involverer nu Honda.

Sonys administrerende direktør Kenichiro Yoshida forklarede, at de denne gennem denne alliance med “Honda, som har akkumuleret omfattende global erfaring og resultater inden for bilindustrien gennem mange år og fortsat gør revolutionerende fremskridt på dette område, har til hensigt at bygge videre på vores vision om at ‘gøre mobilitetsområdet til et følelsesmæssigt område’ og bidrage til udviklingen af mobilitet centreret omkring sikkerhed, underholdning og tilpasningsevne”.

Toshihiro Mibe, administrerende direktør for Honda, tilføjer, at det nye selskab vil sigte mod at stå i spidsen for innovation, udvikling og udvidelse af mobilitet i hele verden ved at anlægge en bred og ambitiøs tilgang til at skabe værdi, der overgår kundernes forventninger og fantasi.

Det skal gøres ved at “udnytte Hondas banebrydende teknologi og knowhow i forbindelse med miljø og sikkerhed, samtidig med at vi tilpasser begge selskabers teknologiske aktiver.” Det rapporterer Mobil.nu