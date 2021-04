Sony afslører to nye flagskibsmobiler

Sony lancerer Xperia 1 III og Xperia 5 III

Sony har i dag annonceret to nye tilføjelser til Xperia 1- og Xperia 5-flagsskibs-serierne - Xperia 1 III og Xperia 5 III. Modellerne er udstyret med en masse nu funktioner, der retter sig imod fotografer, musikelskere, gamere og filmentusiaster.

Sony Xpereia 1 III

(Image credit: Sony)

Sonys nye flagskibsmodel får en 6,5 tommer HDR OLED skærm i 21:9 format i 4K opløsning med en opdateringshastighed på 120 Hz. Den har 5G, Qualcomm Snapdragon 888 5G chipset. 12 GB RAM og med128 GB eller 256 GB lagerplads. Den kommer i to farver sort og lilla.

Sony Xperia 5 III

(Image credit: Sony)

Xperia 5 III kommer med en lidt mindre 6,1” Fuld HD HDR OLED-skærm i 21:9 format med 120Hz opdateringshastighed. Den har 5G, Qualcomm Snapdragon 888 5G chipset, 8 GB RAM og fås med 128 GB eller 256 GB lagerplads. Den kommer i tre farver: Sort, pink og grøn.

Sony Xperia 5 III er en lidt mere kompakt version, men er udstyret med mange af de samme specs som Xperia 1 III. Ud over størrelsen og skærmopløsningen, minder de to telefoner meget om hinanden.

(Image credit: Sony)

Lynhurtig autofokus

Professionel teknologi kendt fra Alpha-kameraerne

Både Xperia 1 III og Xperia 5 III er udviklet i samarbejde med ingeniørerne bag Sonys Alpha-kameraer, der er kendt for deres hurtige AF-teknologi. Begge modeller kommer med hurtig, nøjagtig og kontinuerlig AF på alle objektiver. Xperia 5 III kommer desuden med objektsporingsteknologi, der gør det muligt for alle fotografer at skyde nøjagtige billeder af motiver i bevægelse med et enkelt tryk på skærmen.

Xperia 1 III er endnu mere avanceret og opgraderer objektsporing til sporing i realtid, der gør det muligt for brugerne automatisk at følge motiver i bevægelse med et nøjagtigt fokus.

Begge modeller tilbyder derudover kontinuerlig AF, der foretager AF/AE-beregninger 60 gange i sekundet. Det giver mulighed for at tage 20 billeder i serieoptagelse (20fps) med høj præcision, nøjagtigt fokus og optimeret eksponering. Ifølge Sony kan ydeevnen her sammenlignes med den, der anvendes i professionelle sportskameraer såsom Alpha 9. Og for første gang er det muligt at lave optagelser i svagt lys med serieoptagelsestilstand, med hjælpe fra BIONZ X-processoren, der sikrer større lysfølsomhed og billeder med mindre støj.

(Image credit: Sony)

Variabelt telefotoobjektiv

Xperia 1 III og Xperia 5 III er de første smartphones, der kommer med et variabelt teleobjektiv parret med en Dual PD-sensor (Dual Pixel Diode-sensor), der kan opnå en brændvidde på 105 mm – samtidig med, at de begge telefoner har hurtig autofokus, takket være Dual PDAF-sensoren. Når man skifter mellem 70 mm og 105 mm, justeres fokus øjeblikkeligt. Samtidig forbedre telefonen automatisk skarphed og detaljer, så selv billeder, der er taget med zoom, står knivskarpe og detaljerede.

Telefonerne kan skifte imellem 70 mm og 105 mm linserne. Der er tale om faste linser, så billeder optaget imellem de to "afstande", er opnået udelukkende ved digital zoom.

Fotografer kan desuden udvide deres kreative muligheder yderligere, da telefonerne kommer med i alt fire objektiver med brændvidder på henholdsvis 16 mm, 24 mm, 70 mm og 105 mm, så de kan tage flotte billeder, uanset om det er af landskaber, portrætter eller dyr. Begge kommer med ZEISS-optik, der er kalibreret specifikt til Xperia-smartphones, samt ZEISS T-belægning, der reducerer slør.

Billede 1 af 2 Taget med Xperia 1 III med 16 mm linse (Image credit: Sony ) Billede 2 af 2 Foto taget med Xperia 1 III med 105 mm linse (Image credit: Sony)

Nye kreative foto-muligheder

Som resten af Xperia-familien kommer Xperia 1 III og Xperia 5 III med Photography Pro. Funktionen er udviklet af professionelle fotografer og indeholder derfor mange af de manuelle indstillinger, der også er tilgængelige i Alpha-seriens kameraer, herunder ISO, lukkehastighed, eksponeringsindikator, RAW-understøttelse samt en dedikeret udløserknap (med indbygget efterbehandling på Xperia 1 III). Telefonerne kommer desuden med en ny ”standardtilstand” i Photography Pro, hvilket giver hurtig adgang til en række brugervenlige fotografi-funktioner herunder en berøringsudløserknap, portrætretning, kunstnerisk bokeh-effekt, panorama og meget mere.

Xperia 1 III og Xperia 5 III kommer også med den nyeste Optical SteadyShot med FlawlessEye, der kombinerer billedsensorens øgede læsehastighed med den originale Sony-algoritme til optisk billedstabilisering. Resultatet er ekstremt jævne videooptagelser uden rystelser.

(Image credit: Sony)

Storskærm til filmelskeren

Xperia 1 III kommer med en 6,5” 4K HDR OLED-skærm i 21:9 CinemaWide-format med 120Hz, mens Xperia 5 III kommer med en 6,1” HDR OLED-skærm i 21:9 CinemaWide-format med 120Hz opdateringshastighed. Så der skulle ifølge Sony være tale om en storskærmsoplevelse i håndholdt format. De to telefoner er desuden begge udstyret med Dolby Atmos lyd.

Skærmen kommer med Creator mode. ”Powered by CineAlta” er et kalibreret OLED-billede med nøjagtigt hvidpunkt, som afspejler farvegengivelsen fra de professionelle Sony-teknologier, der benyttes i Hollywood-produktioner. BRAVIA HDR-remaster-teknologi forbedrer alt, hvad brugerne ser. Streamingindhold bliver også mere naturtro med forbedrede kontraster, farver og klarhed. Dolby Atmos-lyden forbedrer lydoplevelsen, uanset om det er med hovedtelefoner på, eller om det er fra telefonens indbyggede stereohøjttalere.

Opgraderinger er guf for gamere

Opgraderingerne i Xperia 1 III og Xperia 5 III skal give gamere et kæmpe forspring, når de spiller. Skærmen i 21:9-format giver et bredere synsfelt end andre telefoner. Med den nye og forbedrede 120Hz skærm, vil selv de hurtigst objekter i bevægende være skarpe, hvilket giver et fuldstændigt jævnt gameplay. Tilføjelsen af 240Hz Motion blur reduction betyder, at billedet opdateres hele 240 gange i sekundet, så brugerne oplever en krystalklar underholdningsoplevelse - helt uden sløring. 240Hz Touch scanning rate sikrer, at styringen er præcis, som brugeren har tænkt det. Det skal også give en afgørende fordel til gamere i forhold til deres konkurrenter.

Se bedre i mørket og hør fjenden, før de hører dig

En anden ny funktion er muligheden for at justere hvidbalancen – hvilket er med til at reducere belastningen på øjnene ved længere mobile spilsessioner. Den nye L-y raiser (low gamma raiser) gør det nemmere at se modstanderne i mørket. Brugerne kan nemlig justere billeddetaljer i mørke områder og fremhæve fjender uden at overeksponere skærmens lyse områder.

Gamere kan tilslutte deres yndlings-headset ved et 3,5 mm jackstik og opleve fordelene ved telefonernes nye funktioner med minimal forsinkelse. Den nye Audio equalizer-funktion giver brugerne mulighed for at kontrollere, øge og minimere lyde som fodtrin eller skud, så de i stedet kan fokusere på, om modstanderne nærmer sig og reagere forud på det. Til dem, der spiller i hold, giver den nye, optimerede V.C.-mikrofon mulighed for klar kommunikation ved at reducere baggrundsstøj, baseret på brugerens headset-type.

Skærmoptagelser gør det nu muligt at genopleve de bedste øjeblikke fra spillet med optagelser med høj billedhastighed på op til 120fps. Uanset, hvad der spilles, optager og lagrer R.T. record (Rewind time record) hele tiden automatisk de eneste 30 sekunders video fra spillet. På den måde kan man nemt spole tilbage for at gense de vigtigste øjeblikke og dele dem med venner – eller konkurrenter.

Videooptagelser som en professionel

Billede 1 af 2 Foto taget med Xperia 1 III med 16 mm linse (Image credit: Sony) Billede 2 af 2 (Image credit: Sony)

Med Cinematography Pro får brugerne nu flere muligheder for at skabe indhold ved hjælp af dramatiske slowmotion-effekter med 4K HDR 120fps slowmotion-filmoptagelse, der kan optage og afspille op til 5x slowmotion, når den er indstillet til 24 fps. Brugere kan også optage i 21:9-format med 24/25/30/60 fps for at styrke det filmiske udtryk. Med otte forskellige farveindstillinger kan men selv bestemme, hvilken stemning og stilart man ønsker i sine optagelser.

Både Xperia 1 III og Xperia 5 III kommer med en række nye UI-forbedringer, som er udviklet specielt til filmproducenter. Derfor kan brugerne nu nemt administrere deres arbejdsproces ved at kontrollere, hvor meget ledig hukommelse, der er tilbage, og hvor meget optagetid, der er tilgængelig. Man kan også nemt se, hvilke indstillinger, der er benyttet på bestemte klip, så man hurtigt kan anvende dem igen til andre projekter. Hvert klip indeholder informationer om opløsning, fps, udseende, objektiv, stabilisator, WB, ISO, lukkevinkel/hastighed, fokus og lydniveau. Dertil kommer muligheden for at gennemse og organisere optagelser med afspilninger af klip, så brugerne nemt kan afspille et klip med et enkelt strøg på telefonens skærm.

360 Reality Audio - og 40 % kraftigere lyd via 3,5 mm jack

Begge nye Xperia-modeller med en nyudviklet højttaler, der gør Xperia 1 III og Xperia 5 III til verdens første smartphones, der kan gengive 360 Reality Audio i højttalerne. Hermed kan brugerne ifølge Sony fordybe sig i autentisk lyd, at det føles som at stå til en livekoncert eller i et lydstudie. Desuden får alle nye TIDAL-brugere tre måneders gratis TIDAL Hi-Fi, der inkluderer 360 Reality Audio-oplevelse, ved køb af en Xperia 1 III eller Xperia 5 III.

Hvis den valgte musikkilde er 2-kanals stereo, kommer den nye 360 Spatial Sound kan også optimere stereolyd til en fordybende lydoplevelse i realtid. Teknologien virker både med lokale lydfiler og streamingtjenester.

Musik i høj lydkvalitet kan både nydes gennem stereohøjttalerne eller med hovedtelefoner – både trådløst eller med 3,5mm-jackstik. Stereohøjttalerne er placeret foran på telefonen, hvilket gengiver lydfeltet effektivt. Takket være en eksklusiv opdatering Xperia 1 III leverer 40 % mere kraftfuld lyd end sin forgænger. Dette sker takket være en ny højttalerstruktur, der er designet til både at forbedre lydtrykket og eliminere vibrationer. Lydstyrken gennem lydudgangen (via 3,5mm-jackstik) er ligeledes blevet forbedret med ca. 40 %.

Masser af hastighed, stabile forbindelser og multi-tasking

Ved at kombinere 5G og Wi-Fi-forbindelse med den nyeste Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform sætter Xperia ifølge Sony en ny standard for smartphones’ ydeevne. Takket være Qualcomm Kryo 680 CPU, der giver op til 25 % højere ydelse, samt Qualcomm Adreno GPU, der leverer 35 % hurtigere grafik end tidligere modeller.

Telefonerne bruger Xperias deep learning-teknologi, der, gennem Sonys Neural-netværksbiblioteker, analyserer Wi-Fi-signaler, for at forudsige fremtidige forbindelsesproblemer. Både Xperia 1 III og Xperia 5 III vurderer kvaliteten af det tilgængelige Wi-Fi inden, de opretter forbindelse, så de ikke forsøger at oprette forbindelse til et netværk, der ikke virker. Forudser de et problem med forbindelseskvaliteten, benytter de i stedet mobildata.

Begge kommer med muligheden for pop up-vinduesfunktionen, der gør det nemt for brugerne at multitaske og have flere vinduer/apps åbne på samme tid.

(Image credit: Sony)

4.500 mAh batteri

Begge telefoner kommer med et batteri på 4,500mAh, der sikrer brugeren strøm til at komme igennem dagen. Den medfølgende 30W oplader med USB-C kabel – ja, den følger med i pakken – kan oplade batteriet til 50 % på 30 minutter.

De nye modeller kommer desuden med Xperia Adaptive Charging, der gør, at batteriets levetid forlænges op til tre år (mod de tidligere modellers to års levetid). Xperia 1 III tilbyder desuden trådløs opladning samt en batteridelingsfunktion, der giver mulighed for at bruge mobilen som en opladningsstation for andre enheder.

(Image credit: Sony)

Robuste og vand- og støvafvisende

Både Xperia 1 III og Xperia 5 III er designet til at være robuste. Xperia 1 III kommer med med Corning Gorilla Glass Victus på forskærm, som er den stærkeste udgave af Gorilla Glass, så den er mere modstandsdygtig. Bagsiden er Corning Gorilla Glass 6.

Xperia 5 III er en kompakt 6,1” telefon model med Corning Gorilla Glass 6 på både for- og bagside med en spejlglat finish samt en robust metalramme.

Begge modeller kommer i et IP65/IP68-vandafvisende og støvsikret design.

Pris og tilgængelighed

Xperia 1 III bliver tilgængelig med Android 11 i farverne sort og lilla. Xperia 5 III bliver tilgængelig med Android 11 i farverne sort, pink og grøn. Vi har endnu ikke fået nogen pris eller dato for tilgængelighed. "Sandsynligvis til sommer" er det mest konkrete svar, vi har fået fra Sony. Så indtil da, holder vi os til den officielle udmelding, at "pris og tilgængelighed bliver offentliggjort på et senere tidspunkt".