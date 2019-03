Sonos One opgraderes – men det er slet ikke så interessant, som man skulle tro

Sonos One er i denne uge blevet opgraderet til en ny version… men der er ingen grund til at smide din gamle højttaler ud.

Ifølge Sonos vil anden generation af Sonos One indeholde et par mindre forbedringer, såsom en opdateret processor og ekstra hukommelse, men vil stadig se ud og opføre sig som sin forgænger.

En repræsentant fra Sonos har over for TechRadar bekræftet ovenstående.

Hvorfor overhovedet så opgradere? Sonos har bemærket, at manglende hukommelse og processorkraft har forhindret nogle af deres ældre højtalere i at få AirPlay 2-opdateringen, som udkom til Sonos One og Sonos Beam.

Der er potentiale for, at dette kan komme til at påvirke Sonos One, hvor anden generation af højttaleren får en opdatering, som den første så ikke får, men det sker næppe foreløbig. Sonos har understreget dette i deres e-mail til os: ”den originale Sonos One wil stadig blive understøttet igennem fremtidige opdateringer.”

Tilsyneladende handler opgraderingen mere om at fremtidssikre højttaleren end noget andet.

Sonos One (Gen. 1)

Anden del af dagens nyhed er, at Sonos sænker prisen på den første generation af højttaleren i skiftet til den nyere hardware. Forvent derfor, at du vil kunne finde den gamle Sonos One på tilbud, imens den nye model kommer til at koste det samme, som den gamle kostede tidligere.

Den nye version af Sonos One kan købes fra i dag. Et hurtigt pristjek viser, at Sonos One Gen. 1 kan købes til 1.549 imens Gen. 2 koster 1.699 kroner.