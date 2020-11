Skype lancerer alternativ til Zoom

Skype introducerer nu en ny slags videosamtaler, hvor det hverken er nødvendigt at oprette en konto eller logge ind. Løsningen kan minde om Zoom, men Skype kræver ikke engang, at den som arrangerer mødet er logget ind.

Skype beskriver den nye Meet Now-funktion som en ”problemfri måde at kommunikere med andre på”, og kræver hverken at du opretter en konto eller installere et program. Du skal blot gå ind på hjemmesiden og starter et møde med et par klik. Invitationer sendes ud lige så let.

Har du allerede installeret Skype, kan du også starte Meet Now-møder herfra, og kan her også invitere eksisterende kontakter og andre, som ikke har programmet.

Mødelinket bliver ikke forældet og videosamtalerne byder på nogenlunde de samme funktioner, som Skype normalt gør. Du får herved adgang til chat, mulighed for at sløre din baggrund, dele skærmen til præsentationer og optage samtaler.

Vil du prøve den nye funktion, er det blot at følge dette link, eller starte Skype-klienten og trykke på Møde-knappen i venstre kolonne.

Zoom er i problemer

Som du sikkert har bemærket, har videokonferencetjenesten Zoom oplevet et stiging i antallet af brugere inden for det sidste stykke tid. Samtidig er der dog også blevet afdækket flere problemer i forhold til sikkerheden ved tjenesten. Den store stigning i antallet af brugere har samtidig også medført problemer med stabiliteten.

Nu kan det så se ud til, at Skype forsøger at benytte chancen til at stjæle brugere fra Zoom, men om det virker må vi vente med at se.

Kilde: Engadget