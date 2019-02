Sidste chance: Få del i millioner af kroner til danske esport-events

Det er bare om at komme på banen, hvis du går og tumler med et projekt inden for esport, der fortjener nogle af de mange, rare støttekroner, regeringen har sat på højkant til at styrke Danmarks position som esport-nation.

De i alt 10 millioner kroner bliver fordelt over fire år, og skal dit esport-event have del i den første pulje på to millioner, skal Erhvervsstyrelsen have modtaget din ansøgning senest på fredag den 22. februar 2019 klokken 12.00.

Inden du haster til tasterne, er der dog nogle betingelser, der er værd at være opmærksom på:

For det første er det kun virksomheder, organisationer og foreninger, der kan søge om tilskud fra puljen. Så er I en flok venner med en brillant idé til et esport-event i Danmark, gælder det bare om at få dannet en forening.

For det andet skal man selv medbringe noget kapital for at få del i støttekronerne. Ifølge budgetkravene kan der nemlig maksimalt søges tilskud til 50 procent af det samlede budget, ligesom offentlig medfinansiering maksimalt må udgøre 50 procent af det samlede budget.

Sidst, men ikke mindst, skal dit esport-event "bidrage til øget eksponering af Danmark som et esportvenligt og globalt førende esportland," som det er formuleret i tildelingskriterierne.

Nye chancer

Det er - i grove træk - forudsætningerne, og er de på plads, kan du søge tilskud på mindst 50.000 kroner og højst 500.000 kroner til dækning af projektrelevante udgifter.

Du kan læse de nærmere detaljer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder ansøgningsskemaet til årets pulje.

Og bare rolig; når du ikke at få din ansøgning af sted før fristen udløber denne gang, kommer der flere nye chancer.

De 10 millioner kroner fordeles nemlig over de kommende år med to millioner kr. årligt i 2019 og 2020 samt tre millioner kr. årligt i 2021 og 2022.

Her er nogle flere artikler, der måske vil interessere dig: