Samsung Galaxy S10 er ifølge iFixit svær at reparere

I dag er sidste chance for at skrive sig op til en Samsung Galaxy S10-telefon og samtidig få de nye Galaxy Buds med gratis. Er du én af dem, som allerede har bestilt eller har tænkt sig at købe en af de nye telefoner, er du sikkert interesseret i at vide, hvor svære de dyre Android-telefoner er at reparere, skulle de gå i stykker.

Experterne hos iFixit har allerede fået fingre i deres eksemplarer af Samsung Galaxy S10 , den større Galaxy S10 Plus og den lidt mere overkommelige Galaxy S10e , og udsat dem for den sædvanlige behandling. Imens Galaxy S10 og S10e har fået en trin-for-trin gennemgang i billeder , hvor de skilles ad, har S10 Plus har fået en video .

Som i de fleste andre moderne smartphones,

iFixit erfarede, at Samsungs flagskibe som de fleste andre moderne smartphones, benytter lim til at holde delene sammen, men når denne er fjernet, er telefonerne ganske modulært opbygget.

De havde desuden ret let ved at fjerne bagsiderne, hvorefter en ”single Philips-head”-skruetrækker kan bruges til af fjerne komponenterne, som blokerer for bundkortet. Det betyder, at bliver det nødvendigt at erstatte bundkortet, vil det være en simpel opgave.

Image: iFixit

Men det er ikke kun gode nyheder

Men her slutter det nemme arbejde desværre også. iFixit erfarer, at USB-C-porten er loddet fast til bundkortet, hvilket gør udskiftning af porten meget besværlig.

En andet ret så almindelig reparation i smartphones er udskiftning af batteriet, og her har Samsung, desværre, valgt at lime det fast. Selvom det er muligt af udskifte, fandt iFixit det ret besværligt at fjerne.

Det største problem vedrører dog den nye ultrasoniske fingeraftrykslæser indbygget i skærmen. Videoen afslører hvordan sensoren er bygget ind i skærmen, så hvis noget går galt med den (hvis glasset eksempelvis revner nær sensoren, som The Verge kunne afsløre), skal hele glasset skiftes. Og det bliver ikke billigt.

Image: iFixit

Afslutningsvis giver iFixit derfor Samsung Galaxy S10-enhederne en karakter på 3 ud af 10 i forhold til hvor lette de er at reparere. Det er en ny bundrekord for Samsung. Sidste år fik telefonerne Galaxy S9, Google Pixel 3og Huawei Mate 20 Pro på samme skala en karakter på 4 ud af 10.