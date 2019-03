Samsung patenterer trådløst tv uden strømkabler

Kan Samsung være i gang med at udvikle et helt trådløst TV? Et tidligere patent peger netop på et Samsung TV fri for irriterende kabler på bagsiden.

Patentet fra marts 2018 blev opdaget af LetsGoDigital , men er først blevet offentligheden kendt sidst i februar 2019.

Patentet vedrører en trådløs strømmodtager, som vil gøre det muligt, for det første tv sin art, at kunne modtage strøm trådløst igennem et lokale, i stedet for at være afhængigt af strømkabler – noget der ses som lidt af en øjenbl i Samsungs dyreste TV.

Strømenheden er formet som en aflang magnetisk bjælke, som sættes fast på bagsiden af TV’et, idet paneler i sig selv er for tynde til at kunne huse noget som dette. Dertil kræves en separat strømsender, som kobles til stikkontakten, for at levere strøm til TV’et.

Image Credit: Samsung (Image: © Samsung)

Et enklere design

Det overrasker os ikke at se, at Samsung undersøger mulighederne for trådløs teknologi, idet de over de sidste par år har forsøgt at minimere synligheden af tilsluttede kabler og ledninger til deres TV.

High-end TV fra Samsungs såsom Samsung Serif TV , leveres oftest med en OneConnect-boks, som gemmer de fleste af tv’ets porte væk. OneConnect-boksen kræver dog stadig et tyndt transparant kabel, som går fra TV’et – og det naturlige næste skridt ville være at drpoppe det helt.