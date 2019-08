Samsung Galaxy Fold 2-patent viser tre mulige designs

Den første udgave af Samsung Galaxy Fold er stadig ikke udkommet, men vi ser nu en række patenter, som muligvis viser designet på Samsung Galaxy 2, og nu er tre nye blevet føjet til bunken.

Patentet, som blev opdaget af LetsGoDigital, inderholder to ens udseende modeller, hvor skærmen foldes ned i hele skærmens længde, så den kan åbnes som en bog. Der er tre kameraer på bagsiden, to i hakket på fronten og et over mini-displayet, som er synligt, når hovedskærmen er foldet sammen.

Indtil videre ligner det den originale Galaxy Fold meget, ligesom rammen der omgiver den mindre skærm er bekendt. Hovedforskellen ligger i størrelsen på hakket, da det ser ud til at være krympet betragteligt i de seneste patenter. På et af patenterne er hakket desuden placeret et andet sted – i venstre side af skærmen i stedet for i højre.

Det tredje patent viser et meget større spring fra den nuværende model, hvor folden i stedet går hen over bredden på skærmen, så det mere minder om en flip-telefon. Hakket er i placeret i toppen af skærmen og den mindre skærm er meget firkantet i stedet for rektangulær som på de andre patenter samt den originale Samsung Galaxy Fold.

Derudover er der stadig mange ligheder, med tykke kanter omkring den anden skærm, og de samme kameraer – tre på bagsiden, to i hakket på fronten og ét ved den mindre skærm.

Som altid skal vi nævne, at patenter ikke altid munder ud i fysiske produkter, og selvom disse skulle reflektere det endelige design på Galaxy Fold 2, er det tvivlsomt – men ikke umuligt – at alle tre designs kommer i spil.

Vi kommer desuden til at vente længe endnu. Første udgave ventes at blive sendt fra fabrikken engang i september og vi ved ikke ret meget om Galaxy Fold 2 endnu – der er sågar tvivl om den bliver på 6.7 eller 8-tommer, hvilket er to meget forskellige størrelser. Men bliv hængende, hvis du vil have det seneste nyheder.