Sådan streamer du Formel 1 billigt

Formel 1-sæsonen er i fuld gang. Mercedes var indtil sidste løb i fuld gang med at lægge konkurrenterne fra især Ferrari og Red Bull bag sig, men heldigvis blev der ved sidste løb i Østrig kastet grus i maskineriet. Red Bulls Max Verstappen tog sejren og Ferraris Charles Leclerc mistede endnu en gang førstepladsen, men fik en yderst fortjent 2. plads på podiet.

Kevin Magnussen brillerede i kvalifikationen, men igen skuffede Haas-raceren fælt om søndagen.

Er du på krogen, og vil du følge resten af sæsonen, så har du to muligheder, hvis du vil streame. Du kan fiske den store pengepung frem og smide 309 kroner om måneden hos Viaplay Sport, og så er du godt kørende med danske kommentatorer og lange, lange optakter til hvert eneste løb.

Men for første gang nogensinde kan du kan også gå direkte til kilden og abonnere hos Formel 1. Tjenesten F1 TV Pro startede egentlig sidste år, men det er først fra denne sæson, at vi i Danmark kan koble os på.

Og prisen? Ja, den er temmelig meget billigere end hos Viaplay. Faktisk kan du for 109,99 Euro (820 kroner om året/104 kroner om måneden) få direkte adgang til alle løbene samt træning og kvalifikation.

Adgang til mere ræs

Samtidig får du adgang til alle kørernes on board-kameraer og team-radioer. Du får også on-demand adgang til F1-arkivet, hvis har du lyst til at gense tidligere løb.

Og er du generelt vild med racerløb, vil det sikkert glæde dig, at du desuden får liveadgang til F2, F3 og Porsche Supercup.

Så kan du undvære de danske kommentatorer, er det bare at springe på og gøre dig klar til weekendens løb, der afvikles på den legendariske bane Silverstone i England.

Her kan du være hundrede procent sikker på, at Lewis Hamilton vil gøre alt – og lidt til – for at sætte sig i spidsen foran et af de mest entusiastiske publikum, der findes i verden. Det var her, at det hele startede i 1950, og det er her, at den engelske ære står på spil.

Som sædvanlig skal du have fat i enten Google Chromecast eller Apple TV, hvis du vil have løbet op på den store tv-skærm, men det er også ganske enkelt at komme i gang med. Du kan for eksempel starte med at læse vores anmeldelse af Apple TV, eller tjekke vores guide til Chromecast.