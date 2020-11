Rygte: Apple kommer med nye AirPods til maj

Det er ikke ret lang tid siden Apple sendte en ny version af sine AirPods (AirPods 2019) på gaden, som senere samme år blev efterfulgt af en Pro-version med aktiv støjreducering. De sidste nye rygter peger på endnu et par propper, som skulle lande allerede til maj i år.

Tech-analytiker hos Front Page Tech, Jon Prosser, offentliggjorde et tweet, hvor han påstår at nye AirPods ”er klar til at blive sendt ud” og meget vel vil blive lanceret samtidig med nye udgaver af MacBook Pro, som også skulle lande i næste måned.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020

Det er ikke tydeligt hvilket produkt der refereres til – det kan være tredje generation af de almindelige AirPods eller det kan være AirPods Pro Lite, en udgave af de dyrere propper uden støjreduceringen, som der gik rygter omkring tidligere på året.

Sidstnævnte stammer fra det taiwanesiske nyhedssite Digitimes, som nævnte AirPods Pro Lite-navnet på listen over produkter, som var under produktion i landet, samt at de skulle udkomme i 2020.

De originale AirPods udkom i slutningen af 2016 og blev som tidligere nævnt genopfrisket i starten af 2019. Det virker derfor ulogisk, hvis der allerede skulle komme en ny udgave af disse, og mere sandsynigt, at der er tale om en mode, i AirPods Pro-serien.

Når det er sagt, gætter vi stadig – dette gælder både i forhold til AirPods og den nye MacBook Pro-serie – men sandsynligheden stiger i takt med mængden af rygter bliver større.