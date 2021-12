Robust Apple Watch til sport forventes i 2022

Apple har altid pralet af, at skærmen i Apple Watch er temmelig hårdfør, men det er ikke en enhed, der er designet til at kunne klare lidt hårdere medfart. Derfor er der mange af dem, der gerne vil bruge sit Apple Watch til lidt mere krævende aktiviteter, der køber tredjeparts covers til uret for at beskytte det mod ridser og revner.

Siden begyndelsen af året har der imidlertid svirret rygter om, at Apple kunne være på vej med en mere robust sportsmodel af Apple Watch. Et sådant ur blev tydeligvis ikke en del af Apple Watch Series 7, der kom på markedet tidligere i år.

I sit nyhedsbrev Power On, hævder Mark Gurman, at en hårdfør model bliver en del af Apple Watch-serien, der skal komme i 2022.

Historien melder ikke noget om designet af et hårdført Apple Watch, men formentlig bliver der tale om en urkasse i materialer, der bedre kan klare sig mod ridser, fald og knubs.

Det vil være et interessant træk fra Apple side, ikke mindst da Apple-design ofte er i den lidt mere elegante retning. Det er derfor lidt svært at forestille sig, hvordan et robust Apple Watch kan komme til at se ud.

Det er derimod helt sikkert en god måde at tiltrække kunder på. I dag vælger de kunder, der går efter et mere solidt ur, ofte et ur fra andre mærker som Garmin eller Polar. Et hårdført Apple Watch kan med andre ord tiltrække en helt ny kundegruppe.