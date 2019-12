Red Dead Redemption 2 PC lander endelig på Steam d. 5. december

Red Dead Redemption 2 udkom første gang til PC d. 5. november og præcis en måned senere, lander det nu ifølge Rockstar på Steam.

Tidligere skulle spillere købe spillet direkte igennem Rockstar eller via Epic Games Store, eller få udvalgte online forhandlere.

Muligheden for at få RDR2 på Steam hilses derfor velkommen af mange spillere, selvom du stadig har brug for Rockstars launcher, for at kunne starte spillet.

Red Dead Redemption 2 for PC is coming to Steam on December 5 pic.twitter.com/IBi3zIcAZENovember 27, 2019

Spillere på Steam får naturligvis adgang til alle de ekstraufunktioner, som Valves spilleplatform har at byde på og fordi der er gået en måned siden den oprindelige lancering, er mange af de indledende tekniske problemer blevet løst - Alle større problemer skulle være rettet.

Dette er meget vel en af årsagerne til, at mange har ventet på Steam-versionen. Det har samtidig affødt en masse hånende kommentarer til de første spillere, som takkes for have ageret betatestere.

Mulighed for mods

PC-versionen er på flere områder konsolversionerne overlegen – herunder via forbedret grafik – som vi allerede har været vidne til. Spillet kan se fuldstændig betagende ud på PC. Dertil får du mulighed for at bruge mods, hvoraf flere allerede er blevet lanceret (eksempelvis én der lader dig springe den lange kedelige introover, hvis du allerede har spillet dette på Xbox One eller PS4

Første uge af december er herved blevet langt mere interessant for mange, ligesom PC-gamere oså kan se frem til Halo: Reach, som er på gaden d. 3. december.