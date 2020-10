PS5 og Xbox Series X står stadig til at komme i 2020 imens AMD skruer op for CPU-produktionen

De som har været bekymret for, om PS5 og Xbox Series X kunne blive forsinket, kan nu drage et lettelsens suk, idet AMD, som skal stå for processor og grafikchips i begge kommende maskiner, ”skruer op for produktionen” i forberedelse til deres lancering.

Nyheden stammer fra et nyligt afholdt investormøde, hvor AMDs administrerende direktør, Dr. Lisa Su, afslørede at: ”Vi forventer at se en stigning i indtægterne i andet halvår, som vil stige kraftigt mod anden halvdel af året, imens vi skruer op for produktionen for at understøtte lanceringen af den nye PlayStation 5 og Xbox Series X-konsol.”

Xbox Series X-spillene: sådan ser du med, når Microsoft løfter sløret for de første spil

Xbox Series X vs PS5: det ved vi indtil videre

Xbox Series X controller: lanceringsdato, nyheder og bekræftede funktioner

Dette er gode nyheder for alle, som kunne være bekymret for, om Covid-19 kunne påvirke lanceringen af Sony og Microsofts konsoller og skyde disse til en gang ind i 2021.

Det kører for AMD

Fordi AMD leverer specialdesignede chips til PS5 og Xbox Series X, som både håndterer processorkraft og grafiske egenskaber, er firmaets evne til at producere samme chips helt essentiel for, at de kan lancere dem i slutningen af 2020.

Det ser nu ikke ud til at blive et problem, og de to konsoller skal stadig udkomme i slutningen af året som planlagt. Forhåbentlig betyder det samtidig, at der er rigeligt med maskiner til at lægge ind under juletræet.

Dette er de bedste spil til PS4