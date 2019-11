Patent fra Samsung kan udfordre Apple Arcade

Samsung kan have planer om at lancere en spiltjeneste, som skal konkurrere med Apple Arcade, hvis vi altså skal tro på et nyt patent.

Det var LetsGoDigital , som opdagede, at den sydkoreanske virksomhed d. 23. april søgte om et patent i USA under titlen ”PlayGalaxy Link”, tilsyneladende i forlængelse af deres Galaxy-serie af smartphones. (”Galaxy Play” havde måske været mere simpelt, selvom det ville lægge ganske tæt op ad ”Google Play Games”.)

Patentet taler om ”online spil-tjenester, herunder online elektroniske spil, som kan spilles på mobile enheder”. Der er også referencer til augmented reality, VR-spil og ”Online computerspilturneringer”.

Det er naturligvis normal praksis at dække alle mulige områder med sit patent, så det er på ingen måder garanteret, at vi kommer til at se noget, der dækker over det hele. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Samsung.

Æbler og appelsiner

Apple og Samusng har længe været i skarp konkurrence og samtidig haft et anstrengt samarbejde på især smartphone-markedet.

Det er derfor svært ikke at læse patentet set i lyset af Apple Arcade , den kommende spiltjeneste til iOS, som lander senere i år (efterår/forår) i 150 territorier.

Apple Arcade bliver en reklamefri tejeneste til et månedligt gebyr, som giver adgang til 100+ App Store-spil.

Det er ingen overraskelse at se Samsung prøver at begrænse Apples del af det marked, selvom patentansøgninger oftest sendes ind længe før en produktlancering, samt at Apple Arcade uden tvivl kommer dem i forkøbet. Uanset hvad kunne det betyde en lignende service til de med Android-telefoner – og meget vel til en lavere pris. Det giver god mening.